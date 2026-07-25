O ČEMU TI PRIČAŠ Pogledajte Putinovu facu kada je čuo prijedlog o kraju rata u Ukrajini

Kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev susreo se s Putinom na forumu Rusija–Kazahstan u sibirskom gradu Omsku. Susret nije mogao proći bez razgovora o ratu u Ukrajini.

- Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već pitali za njega, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0. Uz jamstva velikih sila, među kojima bi bila i Rusija, mogli bismo napredovati prema dugo očekivanom miru. To se mora okončati - rekao je.

🇰🇿 Tokayev to Putin:



Young people are dying. This is the gene pool of the brotherly peoples of Russia and Ukraine. And all this must be stopped, because what is happening, in my convinced view, plays into the hands and brings joy to the enemies of both Russia and the Ukrainian… pic.twitter.com/YWUsHqP8Eq — The Ukrainian Review (@UkrReview) July 25, 2026

Pregovori u Istanbulu održani su u nekoliko navrata tijekom ožujka 2022. godine uz posredovanje Turske. Ukupno je održano više rundi, započelo se s virtualnim razgovorima i susretima na bjeloruskoj granici, nakon čega su uslijedili visoki pregovori u Istanbulu.

Iako su tada predstavljani nacrti mogućeg mirovnog sporazuma i ukrajinske neutralnosti, pregovori su ubrzo nakon toga prekinuti i doživjeli su neuspjeh zbog nepovjerenja, otkrivanja ratnih zločina u Buči te izostanka konačnog dogovora o teritorijalnim i sigurnosnim pitanjima.