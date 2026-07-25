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KAZAHSTANSKI PREDSJEDNIK PREDLOŽIO

O ČEMU TI PRIČAŠ Pogledajte Putinovu facu kada je čuo prijedlog o kraju rata u Ukrajini

Piše Filip Sulimanec,
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O ČEMU TI PRIČAŠ Pogledajte Putinovu facu kada je čuo prijedlog o kraju rata u Ukrajini
Foto: X/Screenshoot
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Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već pitali za njega, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0, rekao je predsjednik Kazahstana

Kazahstanski predsjednik Kasim-Žomart Tokajev susreo se s Putinom na forumu Rusija–Kazahstan u sibirskom gradu Omsku. Susret nije mogao proći bez razgovora o ratu u Ukrajini.

 - Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već pitali za njega, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0. Uz  jamstva velikih sila, među kojima bi bila i Rusija, mogli bismo napredovati prema dugo očekivanom miru. To se mora okončati - rekao je.

Pregovori u Istanbulu održani su u nekoliko navrata tijekom ožujka 2022. godine uz posredovanje Turske. Ukupno je održano više rundi, započelo se s virtualnim razgovorima i susretima na bjeloruskoj granici, nakon čega su uslijedili visoki pregovori u Istanbulu.

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Iako su tada predstavljani nacrti mogućeg mirovnog sporazuma i ukrajinske neutralnosti, pregovori su ubrzo nakon toga prekinuti i doživjeli su neuspjeh zbog nepovjerenja, otkrivanja ratnih zločina u Buči te izostanka konačnog dogovora o teritorijalnim i sigurnosnim pitanjima.

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