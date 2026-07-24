Moskva: Gađali smo izložbu u Kijevu. Evo tko je bio tamo

Ruske snage izvele su u petak jedan od rijetkih dnevnih raketnih napada na Kijev. Prema ukrajinskim izvorima, ispaljeno je deset balističkih projektila tipa Iskander i Cirkon, a meta je bila vojna izložba bespilotnih sustava na jednoj od kijevskih zračnih luka. Poginulo je najmanje deset ljudi, a oko stotinu ih je ranjeno.

Foto: Valentyn Ogirenko

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napad, a povod je prema njima bila izložba s dronovima koji svakodnevno bombardiraju Rusiju.

- Oružane snage Ruske Federacije izvele su grupni udar visokopreciznim oružjem dugog dometa na objekt u predgrađu Kijeva, gdje je održana demonstracija bespilotnih letjelica, uključujući i one perspektivne, ukrajinske i strane proizvodnje, koje se koriste za udare na civilne ciljeve u Rusiji - objavila je Moskva te dodala da su se na izložbi nalazili operateri dronova.

Foto: Valentyn Ogirenko

- U trenutku udara, u tom su se objektu nalazili vodeći operateri i proizvođači bespilotnih letjelica, predstavnici zapovjedništva snaga bespilotnih sustava Oružanih snaga Ukrajine te ukrajinskih specijalnih službi, koji izravno planiraju i izvode udare na ruskom teritoriju - poručili su iz ministarstva obrane.

Kijev pokreće istragu o ratnom zločinu, a Zelenski je objavio kako Rusiju više ne zanima međunarodno pravo.

- To su bili brutalni napadi na civile i Rusi moraju odgovarati za njih. Rusija je odavno odustala od bilo kakvog poštivanja međunarodnih normi i ljudskih vrijednosti. Njihov je jedini interes nastavak ubijanja. Važno je da naši partneri u potpunosti shvate da zaštita života ovisi i o njima. Presretači za sustave Patriot prioritet su broj jedan - objavio je Zelenski.