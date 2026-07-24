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RAT U UKRAJINI

Zelenski: Stiže veliki ruski napad. Pazite se svi

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski: Stiže veliki ruski napad. Pazite se svi
Foto: Valentyn Ogirenko
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Imamo jasne obavještajne informacije da Rusija za jesen priprema novi val mobilizacije, i to prilično značajan, dodao je Zelenski

Eskalacija iranskog rata osjeti se i u Kijevu. Svaki dan u skrletno praskozorje Kijev se budi u vatri i dimu. Ukrajina upozorava da joj zbog američke fokusiranosti na Bliski istok kronično nedostaje Patriota koji bi rušili ruske Cirkone i Kinžale. Tako su ruska bombardiranja sve razornija. U balističkom napadu na područje Kijeva poginulo je najmanje 10 ljudi, dok je oko 100 ljudi ozlijeđeno.

Početkom srpnja u velikom kombiniranom napadu dronovima i projektilima na sam grad Kijev poginulo je najmanje 22 ljudi, uz više od stotinu ranjenih, pri čemu je znatno oštećeno više stambenih zgrada.

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Volodimir Zelenski otkrio je da Rusija sprema novi gigantski udar koji će se dogoditi unutar 48 sati.

 - Iz obavještajnih izvješća i od naših partnera znamo da su Rusi pripremili projektile za novi masovni napad na Ukrajinu. Ovaj bi se napad mogao dogoditi danas; prema preliminarnim informacijama, mogao bi se dogoditi u sljedećih 48 sati. Molimo vas da pazite na sebe i obratite pozornost na uzbune za zračnu opasnost - upozorio je Zelenski pa otkrio da Putin na jesen pokreće ogromnu mobilizaciju kakva u Rusiji nije viđena od jeseni 2022., nakon što je propala i zadnja nada u brzu rusku pobjedu.

 - Imamo jasne obavještajne informacije da Rusija za jesen priprema novi val mobilizacije, i to prilično značajan. Istodobno, Rusi na prvoj crti bojišta gube više vojnika nego što ih uspijevaju regrutirati, a Putin namjerava pojačati napade i proširiti ovaj rat - zaključio je Zelenski.

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