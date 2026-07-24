Zelenski: Stiže veliki ruski napad. Pazite se svi

Eskalacija iranskog rata osjeti se i u Kijevu. Svaki dan u skrletno praskozorje Kijev se budi u vatri i dimu. Ukrajina upozorava da joj zbog američke fokusiranosti na Bliski istok kronično nedostaje Patriota koji bi rušili ruske Cirkone i Kinžale. Tako su ruska bombardiranja sve razornija. U balističkom napadu na područje Kijeva poginulo je najmanje 10 ljudi, dok je oko 100 ljudi ozlijeđeno.

Početkom srpnja u velikom kombiniranom napadu dronovima i projektilima na sam grad Kijev poginulo je najmanje 22 ljudi, uz više od stotinu ranjenih, pri čemu je znatno oštećeno više stambenih zgrada.

Volodimir Zelenski otkrio je da Rusija sprema novi gigantski udar koji će se dogoditi unutar 48 sati.

- Iz obavještajnih izvješća i od naših partnera znamo da su Rusi pripremili projektile za novi masovni napad na Ukrajinu. Ovaj bi se napad mogao dogoditi danas; prema preliminarnim informacijama, mogao bi se dogoditi u sljedećih 48 sati. Molimo vas da pazite na sebe i obratite pozornost na uzbune za zračnu opasnost - upozorio je Zelenski pa otkrio da Putin na jesen pokreće ogromnu mobilizaciju kakva u Rusiji nije viđena od jeseni 2022., nakon što je propala i zadnja nada u brzu rusku pobjedu.

- Imamo jasne obavještajne informacije da Rusija za jesen priprema novi val mobilizacije, i to prilično značajan. Istodobno, Rusi na prvoj crti bojišta gube više vojnika nego što ih uspijevaju regrutirati, a Putin namjerava pojačati napade i proširiti ovaj rat - zaključio je Zelenski.