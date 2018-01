O istupu Ilčića: "Ima problema sa svojom seksualnošću..."

Dugo već u javnosti nije bilo ovako seksističke izjave jednog političara, rekla je Mostova Ines Strenja Linić i tako komentirala izjavu Ladislava Ilčića koji je ranije ovog tjedna izjavio kako žensko raspoloženje ovisi o razini hormona na tijekom menstrualnog ciklusa.

- Ovo je duboko sramotno i pokazuje da kolega Ilčić ima problema sa svojom seksualnošću. On ima problem i s rodnom ravnopravnošću. On nije za to da žena bude ravnopravna. On ženu direktno stavlja u zapećak i ima očit problem, ali problem imaju i ministrica i premijer. On očito ne može savjetnik i jednostavno ga treba maknuti iz političkog života jer radi štetu svima nama, kao i svojoj stranci - rekla je Strenja Linić, javlja N1 Televizija.