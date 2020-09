'O Milanoviću ćemo tek odlučiti, dokumentacija je nepotpuna'

Gostujući u emisiji RTL Danas, predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa komentirala je putovanje Zorana Milanovića u Albaniju, ali i što je Povjerenstvo odlučilo u slučaju ministra Marića

<p>Došlo je očitovanje i dio dokumentacije iz Ureda predsjednika, još čekamo očitovanje Ureda Vlade, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane. Zasad samo iz Ureda predsjednika. Ne bih specificirala što smo točno dobili, došla je nepotpuna dokumentacija, a čekamo da se i drugi očituju pa ćemo vidjeti u kojem smjeru ćemo krenuti - komentirala je putovanje <strong>Zorana Milanovića</strong> u Albaniju predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa <strong>Nataša Novaković,</strong> gostujući u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3884522/predsjednica-povjerenstva-u-rtl-u-danas-o-putovanju-milanovica-u-albaniju-dobili-smo-dokumentaciju-iz-ureda-predsjednika/">RTL-u Danas</a>. </p><p>Novaković je, između ostalog, komentirala odluku koju je donijelo Povjerenstvo u slučaju ministra financija Zdravka Marića. </p><p>- Ne radi se o tome da je<strong> Zdravko Marić</strong> bio u sukobu interesa jer nije. Povjerenstvo je danas većinom glasova donijelo odluku da je povrijedio načela djelovanja, odnosno taj famozni članak 5. Radi se o predmetima koje smo godinama provodili na temelju članka 5.. U slučaju Marića zaključili smo da je povrijedio načelo nepristranosti i savjesnosti u trenutku kada je sudjelovao u donošenju odluke za kredit prijatelja. I to prijatelja kojeg je on deklarirao. Mi nismo utvrđivali jesu li oni prijatelji nego je on potvrdio da je gospodin Stojanović njegov prijatelj - rekla je predsjednica Povjerenstva.</p><p>Naime, ministar Marić je u petak bio na dnevnom redu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog sumnje da je, kada je ostao u Nadzornom odboru HBOR-a, bio u sukobu interesa jer je u tom vremenu dodijelio kredit za gradnju hotela tvrtki Jolly. </p><p>Povjerenstvo je tako zaključilo da se Marić od tog slučaja trebao izuzeti jer su on i poduzetnik Josip Stojanović Jolly prijatelji. Iako se Marić tijekom postupka objašnjavao da je zahtjev za taj kredit podnesen prije nego što je on postao ministar i ušao u Nadzorni odbor banke. </p><p>- Imamo četiri predmeta koji su od ove godine. Predmet gradonačelnika Bandića, dva predmeta premijera Plenkovića i jedan predmet Bernardića u kojem je upravni sud promijenio sudsku praksu i u prvom stupnju nam je poništio odluku, a sada čekamo drugostupanjsku odluku. No, još uvijek je aktualna pravomoćna drugostupanjska po kojoj to možemo - dodala je. </p><p> </p>