Banožić: 'Milanović je u Albaniji bio na službenom putu'

Iz onoga što je meni dano pismeno to je službeni put, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdit će je li to bio privatni ili službeni posjet, objasnio je ministar Banožić

<p>Ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong> izjavio je u ponedjeljak da je po njegovim saznanjima nedavni posjet predsjednika Republike <strong>Zoran Milanovića </strong>Albaniji bio službeni te je odbacio primjedbe da njegovo ministarstvo šuti o tom slučaju.</p><p>- Iz onoga što je meni dano pismeno to je službeni put, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdit će sa svim ovim detaljima o kojim se govori u javnosti je li to bio privatni ili službeni posjet - rekao je Banožić u Splitu tijekom svečanosti polaganja kobilice novog broda HRM-a.</p><p>Po njegovim riječima, osim jučerašnje interpretacije u vezi nabavke aviona koja je, kako se izrazio, bila neozbiljna, takva je bila i medijska interpretacija njegove izjave u vezi Milanovićevog odlaska u Albaniju zbog čega je TV N1 zamolio da ponovno pusti snimku njegova intervjua.</p><p>Banožić je objasnio kako je u tom intervju rekao koja prava u korištenju resursa Oružanih snaga RH ostvaruje predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga po Zakonu o obrani.</p><p>- Predsjednik Republike ima pravo uporabe i korištenja resursa Oružanih snaga na temelju 20 članaka tog zakona, i to za uporabu od 45. do 57. članka te za korištenje od 58. do 64. članka - kazao je Banožić.</p><p>Zaključio je kako je ispravna teza da postoji prostor, ali isto tako nije ispravno da se može reći da je ovo trenutak u kojem se mogu koristiti sredstva.</p><p>Napominje pritom kako je ukazao na iznos sredstava koji se koristi jer svaki takav trošak korištenja sredstava ne ide u Ured predsjednika nego na Ministarstvo obrane, što će on uvijek komentirati. Naglasio je kako nije točna teza da njegovo Ministarstvo o tome šuti i ne želi to komentirati.</p><p>Objasnio je i da Ministarstvo obrane ne sudjeluje u organizaciji puta predsjednika već to radi Ured predsjednika u suradnji sa svojim službama.</p><p>Oružane snage, pak temeljem Zakona o obrani dobivaju zahtjev temeljem kojega on kao ministar daje suglasnost za određene svrhe, primjerice diplomatske ili ceremonijalne.</p><p>Napomenuo je da on nije imao zakonsku osnovu ne dati suglasnost na korištenje Oružanih snaga. Smatra stoga da pitanja trebaju biti usmjerena prema Uredu predsjednika, a ne prema ministru obrane.</p>