O ovom govoru SDP-ovke u Saboru priča cijela Hrvatska!

"Svi ste vi poslušnici, morate prati ruke da ih vaš 'kapo' ne bi prljao, jer njegove se više ni varikinom ne mogu oprati", poručila je jučer na aktualnom prijepodnevu u Saboru Mirela Ahmetović, zastupnica SDP-a, načelnica Općine Omišalj, ujedno predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Jedna od glavnih tema bila je sanacija otpada u Gospiću i ekološka situacija u Hrvatskoj općenito, Ahmetović je održala upečatljiv govor obraćajući se Andreju Plenkoviću, ministrici Mariji Vučković, potpredsjedniku Vlade Tomislavu Ćoriću, ministru Damiru Habijanu.

Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Poštovana minstrice Vučković, dok je 2019. potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić bio ministar zaštite okoliša i energetike, Vlada je donijela izmjene Zakona o državnom gospodarenju otpadom kojim je ukinula pravilo da se tri dana prije inspekciji zašite okoliša mora najaviti prekogranična pošiljka otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku. U obrazloženju tog zakona jasno stoji da se ta obveza briše jer se u praksi pokazala nepotrebnom, i jer se ide u administrativno rasterećenje. Vi ste kao ministrica smatrali, ili smatrate da je ta odredba nepotrebna jer biste u protivnom tražili hitnu izmjenu zakona još 2023. kad ste znali, i vi osobno, i vaš premijer, svi koji ovdje sjedite, što se događa u Gospiću, ali niste, kazala je Ahmetović.

- Prije nekoliko dana vaš potpredsjednik Vlade u dnevniku je izjavio da je ovo što danas gledamo u Gospiću stvar kriminala. Naravno da su za kriminal odgovorni kriminalci, međutim ni vi ni on, tad na mjestu ministra, a sad potpredsjednika Vlade, niste tu da vjerujete kriminalcima da su pošteni nego da pokušate izgraditi sustav koji će taj kriminal otkriti i suzbiti. Uskok danas sumnja da se otpad uvozio i odlagao uz lažnu dokumentaciju - ne bilo kakav već opasan otpad, nastavila je SDP-ovka.

Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Imate li saznanja, kad je Ćorić ukidao prethodnu najavu pošiljke, je li napravio analizu rizika zlouporabe, ili je to učinio bez da propituje, analizira, osigura preventivni mehanizam? Prihvaćate li političku odgovornost ne samo vaših oduka sada nego i njegovih, i Habijanovih? Vaših nije bilo, vi ste neodlučna ministrica, ali njihovih je bilo, kazala je.

Kako joj je odgovorila ministrica Vučković, 2023. ništa o tome nije znala, bila je ministrica poljoprivrede.

- I nije se moglo znati puno o tom otpadu, jer je prva predstavka zaprimljena 17. lipnja, predstabka kakvih ima na stotine na različitim lokacijama. Postupalo se 20. lipnja, 27. lipnja je inspektorat bio na terenu. Slijedile su analize i istrage 2024., kazala je Vučković, a onda nastavila o ulaganjima Vlade na Krku, koliko je, i za što novca tamo otišlo.

Zagreb: Izjave za medije nakon 201. sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nastavila je o otpadu: "Analiziram sve, najviše je utjecalo mrvljenje pratećeg lista 2014., donošenje lošijeg pravilnika u odnosu na pravilnik iz 2007. U svakom prometu mrvljenje pratećeg lista najviše otežava praćenje tereta. To smo sad promijenili pravilnikom koji je prije par tjedana stupio na snagu. Završena je jedna sanacija, donesene su odluke za ostale, započeta je sanacija Gospića unatoč stalnim pokušajima rušenja nabave. Završit ćemo odlučno i u najkraćem roku", rekla je Vučković.

- Pokušavate li vi to reketariti otok Krk? Nije Vlada ništa financirala na Krku nego je Krk iznad vaših razina pa ima spremne projekte u koje Vlada može uložiti EU sredstva, uzvratila je Ahmetović.

- Toliko se unutar Vlade i svih lukrativnih pozicija rotirate, da vam se zavrtilo u glavi. Nemate pojma za što ste odgovorni, i tko je kad i što donio. Za sve što vas sad tišti kriva je, kako HDZ voli na svojim stranicama reći, jalova i jadna oporba? Tko donosi zakone u zemlji deset godina - vi. Tko ih je dužan provoditi - vi. Tko je izabrao državnog inspektora, je li oporba? Ne, vi ste, da može po mračnim kutcima parkinga dilati lovu i dogovarati kilograme mesa, ej, to je vaš čovjek, o, da...", nizala je Ahmetović.

Zagreb: Počela 12. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ministrice Vučković, nemojte mi govoriti o sanaciji i vašoj odlučnosti, kad mjesecima ne znate biste li počeli ili završili. Po sanaciji nemamo baš ništa. Recite jesam, odgovorna sam, i odgovorite je li vam se ministar Ćorić, koji je sve za mafiju pripremio, ikad ispričao što danas morate snositi odgovornost?, zaključila je oštro SDP-ovka.