O postizbornim koalicijama: ' I u životu, a i u politici najprije skočite, onda tek recite hop'

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić u razgovoru za emisiju Novi dan osvrnuo se i na postizborne koalicije, prvenstveno na onu sa Domovinskim pokretom. No ne želi ništa prejudicirati

<p>Branko Bačić HDZ-ov je kandidat u 10. izbornoj jedinici. On smatra kako će HDZ biti relativni pobjednik ovih izbora te kako će biti na razini broja mandata koji je osvojen 2016. godine.</p><p> - Mislim da imamo najkvalitetnije kandidate i da smo u ove izbore ušli s popudbinom od protekle 4 godine - kazao je Bačić za emisiju Novi dan na<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a523230/Branko-Bacic-I-u-zivotu-i-u-politici-najprije-skocite-onda-recite-hop.html" target="_blank"> <strong>N1</strong></a> televiziji te dodao kako su se u ove protekle četiri godine susretali s velikim izazovima koje su uspjeli riješiti.</p><p>Smatra da će večerašnja debata Plenkovića i Bernardića na Novoj TV pokazati da je Plenković uspješan u vođenju vlade, da zna upravljati vrlo složenim procesima koji se očekuju od osobe koja vodi državu.</p><p>- Večerašnje sučeljavanje će ukazati na tu vrlo veliku razliku. Mislim da će građani u svemu tome vidjeti razliku između jednog uspješnog premijera i onoga što nam nude s Bernardićem, a to je eksperiment - istaknuo je Bačić.</p><p>Što se tiče postizbornih koalicija, prvenstveno onoj o kojoj se najviše priča, a to je koalicija s Domovinskim pokretom, Bačić ne želi prejudicirati.</p><p> - I u životu i u politici najprije skočite, onda recite hop. Ono što mi u HDZ-u razmišljamo jest da smo postavili određena načela, kriterije kojima ćemo se voditi u formiranju vlade - naglasio je.</p><p> - Sigurno je da će ona politička snaga koja bude najjača i bude imala najviše mandata, da samim time ona u najvećoj mjeri odlučuje o izgledu i arhitekturi te buduće vlade i na njoj je da predloži mandatara jer on ima legitimitet koji crpi iz izbornog rezultata.</p><p>Bačić smatra da su oni u vodstvu HDZ-a u ovih proteklih šest mjeseci javno pokazali gdje i na koji način vide budućnost Hrvatske.</p><p>- Naš program je lišen bilo kakvih ekstremizama i radikalizama i nećemo dopustiti da iskačemo iz tog programa. Na tom programu je sačinjen program 'Sigurna Hrvatska - zaključio je Bačić.</p>