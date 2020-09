Milanović o Puljak i Orešković: 'Samodopadne su i zavidne, ne treba im davati na važnosti'

Predsjednik Zoran Milanović opet se osvrnuo i na aferu Janaf i rekao da i dalje naivno vjeruje da premijer nije znao, ali je potom rekao da 'naravno da on i ministar to moraju znati'

<p><strong>Zoran Milanović</strong> povodom Dana grada i Dana bjelovarskih branitelja boravio je u Bjelovaru gdje je opet komentirao aferu Janaf.</p><p>Rekao je da se sjetio kad je bio u Klubu u Slovenskoj 9.</p><p> - To je bilo dva dana nakon potresa. Ministri su tamo dolazili zna se u kakvom kontekstu, zna se u kakvom kontekstu sam bio jako davno kao predsjednik ja. No nemojmo biti ometači. Svatko može biti izvrgnut pitanjima, pa i ja, dapače. Nemojmo skretati pažnju od onoga što je bitno, a to je ozbljan skandal - rekao je te istaknuo da je premijer morao znati za istragu.</p><p>-Premijer je šef vlasti, ne samo simbolički, on je morao znati. Naravno da on i ministar to moraju znati. Ja i dalje naivno vjerujem da to premijer nije znao, ali to je onda ozbiljan problem ako nije znao...</p><p> </p><p>Predsjednik je naglasio i da SOA nije mogla znati da je bivši šef Janafa, <strong>Dragan Kovačević</strong>, pod istragom.</p><p>- Kako su u SOA-i to mogli znati? Jedino da imaju gataru, koja će reći ovaj čovjek - vidim putovanje i za tri mjeseca će biti pod istragom - rekao je Milanović koji se osvrnuo i na slučaj <strong>Josipe Rimac.</strong></p><p> - Istaknuta državna tajnica pustoši državni proračun, pa naravno da premijer to mora znati...Kod nas se ljudi prave kao da su jučer iz torbe ispali: Nisam znao..Ma ne može tako...</p><p>Novinari su ga pitali o performansu koje su izvele <strong>Dalija Orešković </strong>i <strong>Marijana Puljak </strong>koje su na mjestu kluba objesile tablu sa natpisom Ured predsjednika RH.</p><p> - Tu ću preskočiti da tim samodopadnim osobama i zavidnim, rekao bih, ne bih davao na važnosti. Parafrazirat ću nešto iz pučke mitologije: 'Drumovi će poželjeti Turaka, ali Turaka više biti neće. 'Sabor će poželjeti Pernara, kao jednog lakovjernog, naivnog galamdžiju, kakvih sad samodopadnih provokatora sve ima... - kazao je Milanović. </p><p>Rekao je i da se ne može natjerati premijera da razgovaraju. </p><p> - Ne mogu svoje sinove, a kamoli premijera - završio je Milanović.</p>