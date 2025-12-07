Obavijesti

KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+

O simbolu bivše države: Krv u obrazima i pjena na ustima zbog zastava s petokrakom...

Piše Tomislav Klauški,
O simbolu bivše države: Krv u obrazima i pjena na ustima zbog zastava s petokrakom...
Foto: PIXSELL/Dijana Novak Krešić

NOVI EXPRESS Kao da se pod zvijezdom nisu oslobađali hrvatski krajevi od okupatora, vodio rat protiv fašizma, podizala država koja je na nasljeđu petokrake dobila državnost i neovisnost

Previše je hrvatski narod propatio da bi ga danas pokušali vratiti u kaljužu prošlosti - poručila je slavonska županica Nataša Tramišak, bivša Plenkovićeva ministrica i uzdanica Ivana Anušića, komentirajući antifašističke prosvjede prošle nedjelje. Spomenula je pritom “lažnu ideologiju antifašizma, izmišljenih neprijatelja, izmišljenih zabrana i ugroza” te zaključila kako se sve to radi “u svrhu ponovnog promoviranja petokrake koja nas je proganjala devedesetih”.

