Propusta u postupanju prema djetetu nije bilo, rekle su Miranda Glavaš-Kul ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje i ravnateljica osječkog Centra za socijalnu skrb Ivka Kaurinović na tiskovnoj konferenciji. Sazvale su je nakon što su 24sata u utorak objavila da je u Domu za djecu Klasje na Uskrs preminula dva mjeseca stara beba Aurora Kovačević iz Osijeka.

Beba je oduzeta majci odmah nakon kompliciranog preuranjenog poroda jer je pedijatrica koja je vodila bebu u osječkom Kliničkom bolničkom centru smatrala kako je majka bebe, Verona (29), ugrozila svoj život i život svoga djeteta nemarnim odnosom prema svojoj bolesti dijabetesu od kojega pati već gotovo dvije godine. Predložila je Centru za socijalnu skrb oduzimanje djeteta i smještanje u ustanovu za skrb, što je Centar po hitnom postupku i učinio, rekavši roditeljima da dijete oduzimaju privremeno, na 15 dana, jer smatraju da se majka o njemu ne može adekvatno brinuti, a i kako bi "svi mogli mirno spavati".

No, dogodilo se to da je malena Aurora, po izlasku iz bolnice, gdje su se liječnici izborili za njeno zdravlje i oporavak, mjesec dana bila u Domu Klasje i odjednom iznenada umrla. Dan ranije u posjetu su joj bili roditelji Ivan i Verona koji su je tada posljednji puta i vidjeli. Inače, supružnici Kovačević kod kuće imaju šestoro djece, od kojih je najmlađa djevojčica od 1.5 godine za koju majka uredno skrbi i pitanje odgovornosti naspram tog djeteta nije bilo upitno.

- Dijete je rođeno kao neurorizično i mjesec dana je boravilo na odjelu neonatologije zbog zdravstvenih poteškoća. Zbog svojih je dijagnoza zahtijevalo intenzivnije praćenje i stalnu skrb, a procijenjeno je da roditelji trenutno nisu u mogućnosti zadovoljiti sve zdravstvene potrebe djeteta. Stoga smo roditeljima izrekli mjeru žurnog izdvajanja djeteta i smještaja u Domu Klasje. Radi se o obitelji koja je više godina bila u našem sustavu nadzora ali koja sluša sve naše preporuke - kazala je Kaurinović iz Centra za socijalnu skrb. Na pitanja o tome da li su tijekom razmatranja odluke o oduzimanju novorođene bebe majci izvršili uvid u medicinsku dokumentaciju majke, dokazali da li se ona aktivno liječi od dijabetesa ili je doista zanemarila svoju tešku bolest, ili su pak razgovarali sa njenim doktorom o terapijama, ravnateljica Kaurinović nije imala pravi odgovor.

- Djetetova pedijatrica je navela da je dijete bolesno zbog nemara majke i mi smo dijete oduzeli zbog toga. Zašto bismo zvali maminog liječnika i provjeravali da li se ona brinula o svom zdravlju, pa to je njeno zdravlje?! Dijete je oduzeto jer je rođeno bolesno - kazala je ravnateljica Centra za socijalnu skrb.

- Radnica centra, koja je medicinska sestra, tijekom svojih redovitih i stalnih aktivnosti vezanih uz skrb djece tijekom noći u jutarnjim je satima uočila da jedno dijete ne reagira na podražaje. Radi se o iskusnoj medicinskoj sestri sa 32 godine radnog staža koja je iznimno posvećena svom poslu i nikada se nije dogodilo da tijekom njene smjene dijete bude ikako ugroženo. Vidjevši da dijete ne reagira poduzela je sve mjere i propisane radnje, pozvala je Hitnu pomoć te je s drugom medicinskom sestrom pokušala reanimirati dijete. Djelatnici Hitne pomoći nastavili su s reanimacijom, ali, nažalost, uzalud. U centar su pozvani policija, mrtvozornik, Županijsko državno odvjetništvo koji su potom obavili očevid - kazala je ravnateljica Klasja Glavaš-Kul.

- Dijete je u centar Klasje bilo smješteno na odjelu za djecu jasličke dobi gdje ih je trenutno 11, od 1 do 3 godine života. Medicinska sestra i odgajatelji ne spavaju tijekom noćnog dežurstva nego neprestano obilaze svu djecu. Djeca su smještena u dvije sobe ograđene staklom i ona u svakom trenutku vidi svu djecu. Tijekom noći radi uvijek jedna medicinska sestra, a tijekom dana dva stručna radnika. Medicinska sestra niti itko od osoblja ne spavaju pored djece, tako ni pored preminule djevojčice" odgovorila je ravnateljica Dječjeg doma na pitanje na koji način se stručne osobe u Domu brinu o djeci čije je zdravlje visokorizično.

Naime, u zdravstvenom kartonu malene Aurore piše kako ima izrazito visok faktor rizika i upravo je stoga i oduzeta obitelji i smještena u sigurnu sredinu.

- Smještaj kod nas tekao je bez poteškoća. Dijete je uredno napredovalo. Sukladno preporuci neonatologa četiri puta smo dijete vodili na pregled. U tri je navrata došla i patronažna sestra koja je pohvalila napredak djeteta. Nije imalo povišenu temperaturu niti ikakve druge simptome koji bi ukazivali na razlog njegove smrti koja je, navodno, upala pluća. Mi, naime, još nismo dobili nalaz obdukcije i ne možemo to komentirati - dodala je Glavaš-Kul iskazujući žaljenje obitelji zbog gubitka djeteta.

U isto vrijeme dok je trajala tiskovna konferencija ravnateljica, koje su također rekle da su spremne pomoći obitelji na bilo koji način, supružnici Kovačević hodali su po ustanovama sakupljajući dokumentaciju svoga djeteta kako bi mogli organizirati sprovod. Nitko iz ove dvije ustanove nije ih pitao imaju li novca za pogreb djeteta, imaju li grobno mjesto za dijete, trebaju li bilo kakvu pomoć.

- Nemamo grobno mjesto ali to rješavamo. Javio nam se čovjek iz Osijeka koji je vlasnik pogrebnog poduzeća i ponudio se organizirati pogreb djeteta i snositi sve troškove. Neizmjerno smo zahvalni zbog toga. Još smo u šoku jer u medijima vidimo da nas dio javnosti krivi za ovu situaciju. Vidimo i da prozvane ustanove govore kako su sve činili po pravilima. Kažu da su dijete odveli na cijepljenje, a svi pedijatri kažu da se nedonoščad ne cijepi dokle god nemaju razvijen imunosustav kako treba. Mi smo im u dva navrata prilikom naših posjeta Aurori sugerirali da dijete hropti dok diše. Zašto ju nisu odveli kod liječnika? Moja supruga ima teški dijabetes već dvije godine. Svakoga dana si daje inzulin dva puta dnevno i još između toga pije dodatnu terapiju ako joj bude loše. Nitko nije provjerio da li je to tako prije nego su nam oduzeli bebu. Centar stalno ističe kako smo prije bili u njihovom tretmanu, što je istina, ali već tri godine nismo jer smo se silno trudili da ne budemo. To je sustav koji mnogima gleda kroz prste, a mnoge kažnjava zbog sitnica. Ja radim, supruga brine o djeci, neki su školarci, neki predškolci. Svaki puta kada bi završila u bolnici zbog šećera tražila se doma da brine o djeci, a sada to definiraju kao nemar naspram zdravlja. Kako to da smo dovoljno odgovorni brinuti i najmlađem djetetu koje ima 1.5 godinu, a nismo odgovorni brinuti o bebi? - pita se Ivan Kovačević, otac preminule bebe Aurore ističući da se nada da će sve to istražiti i policija i državno odvjetništvo.

- Nakon saznanja o smrti Aurore Kovačević ŽDO naložilo je obdukciju tijela te je policiji naloženo provođenje izvida radi prikupljanja svih relevantnih podataka kako bi se utvrdili uzroci smrti djeteta. O rezultatima izvida biti će obaviješteni roditelji pokojnog djeteta te odgovorna osoba u Domu Klasje u Osijeku - stoji u priopćenju Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku.