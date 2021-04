Djelatnici Centra za socijalnu skrb u Osijeku i Dječjeg doma Klasje sazvali su konferenciju za novinare i objavili više detalja o dvomjesečnoj bebi koja je u Domu preminula na Uskrs, a o kojoj je prvi izvijestio 24sata.

Ravnateljica Centra Ivka Kaurinović poručila je kako je procijenjeno da roditelji nisu u mogućnosti zadovoljiti potrebe djeteta i da su svojim ponašanjem u opasnost doveli i dijete i sebe zbog čega je donesena odluka o izdvajanju djeteta. Mjera povjere djeteta ustanovi donesena je 10. ožujka i na 30 dana povjereno je centru Klasje.

POGLEDAJTE VIDEO: Još jedna tragedija, beba preminula na Uskrs

- Roditelji djeteta su u dugogodišnjem praćenju te su im posebni stalni poticaji i pomoć u odgoju djece. Tijekom provođenja mjera roditelji se pridržavaju uputa. Što se ostale djece tiče, jedno dijete se upućuje na procjenu zbog poremećaja pažnje i hiperaktivnosti - objasnila je Kaurinović, javlja Jutarnji list.

Ravnateljica doma Klasje, Miranda Glavaš Kul, rekla je da je dvomjesečna beba preminula na Uskrs. Medicinska sestra, radnica centra, primijetila je tijekom noći da ne reagira na podražaje, pozvala je Hitnu pomoć i poduzela sve što je bilo potrebno da dijete oživi, no bez uspjeha. Dodala je kako je dijete u Klasje došlo iz KBC-a Osijek u kojem je boravilo od rođenja. Boravak je tekao bez problema, ispričala je, dijete je dobivalo na težini, išlo je na pregled četiri puta, a roditelji su došli samo na jedan od njih, iako su bili pozvani na sva četiri.

Trenutno imaju 11 malene djece u domu, a dodala je i kako sestra i odgajatelji tijekom noći dežuraju, obilaze djecu i hrani ih.

Ravnateljica Centra rekla je da ih je bolnica kontaktirala u vezi djeteta i zamolila da se uključe u rješavanje slučaja.

- Dijete je bilo pod nadzorom pedijatara koji su rekli da je dijete bilo za otpust, što znači da ide roditeljima ili k nama. Mi smo procijenili da mu je bolji smještaj u ustanovu - dodala je Kaurinović.

Na pitanje jesu il roditelji pokušali vratiti dijete, rekla je kako nije bilo velikog otpora. Omogućen im je kontakt. O svom postupanju su obavijestili i ministarstvo, ali ne znaju stiže li im inspekcija. Kaurinović je rekla kako stoji iza stručne procjene djelatnika Centra da je sve bilo u skladu sa strukom i da je dijete u ovakvom stanju sigurnije u ustanovi.

- Sama činjenica da majka tijekom trudnoće nije surađivala i uzimala terapiju, ukazuje kakva je to skrb o svom zdravlju i o zdravlju djeteta. I kako mi možemo zaključiti da će nakon toga sve biti u redu? Žao mi je da ovdje nema nikoga iz KB Osijeka da kaže u kakvom je stanju dijete bilo - rekla je i dodala kako je majka tijekom trudnoće više puta bila hospitalizirana u akutnom pogoršanju, a da su zbog nesuradnje majke konzultirani psihijatar i socijalni radnik.

- Procijenjeno je da je majka tijekom trudnoće direktno ugrozila život i zdravlje svojeg djeteta. U sklopu osnovne bolesti razvila je i konvulzije - rekla je i dodala da je prisutno bilo i oštećenje mozga zbog krvarenja i dijete je rođeno kao neurorizično s višestrukim dijagnozama.

Glavaš Kul je istaknula kako se vodi dokumentacija i postoji pisani trag o svemu. Prema dostupnim informacijama, dijete nikada nije imalo povišenu temperaturu ni respiratornih smetnji. Dodala je kako su s njime radile tri stručne osobe i nitko ništa nije primijetio.

- Mi i na najmanju situaciju reagiramo pogotovo kod ovako rizične djece. Sigurno ne bismo propustili nekakav simptom da ga je bilo. Dijete je jelo, pilo čaj... Ništa nije ukazivalo na ovakvu situaciju - rekla je.

- Teško je bilo to preživjeti, pogotovo kad su se djeca počela buditi i išli do gnijezda vaditi darove, a mi oplakujemo ovo dijete. No, sve to što prolazimo mi, je nemjerljivo s onim što prolaze roditelji. Imaju našu podršku ali je teško sad pitati ako možemo pomoći. Razumijemo njihove osjećaje i želju da saznaju ako je moguće da se ovo dogodilo - zaključila je.