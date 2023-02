Obdukcija mrtve bebe koju su našli u Zagorju još nije gotova. Inspektor: Sve traje predugo

Ono što bi obdukcija trebala utvrditi i ključno je za istragu i postojanje kaznenog djela jest je li dijete bilo živo u momentu rođenja pa je zbog toga što je ostavljeno na hladnoći i bez brige nastupila smrt, što bi, vrlo izvjesno, potpalo pod kazneno djelo čedomorstva. Ili nije bilo živo, kazao je kriminalist Željko Cvrtila za NovuTV.

Prije gotovo mjesec dana u Hlevnici je pronađeno beživotno tijelo novorođene bebe. Obavljen je niz obavijesnih razgovora, ali kriminalisti još nisu otkrili tko je bebu ostavio u snijegu.

- Vjerojatno se išlo i prema mogućim ginekolozima, bolnicama, ambulantama da se vidi čija se trudnoća vodila kao takva, a nije se pojavila kasnije s djetetom i ne zna se što se kasnije dogodilo - rekao je Cvrtila dodajući da istraga predugo traje.

Nezapamćeni šok doživjeli su i stanovnici malog zagorskog sela uz slovensku granicu koji isto traže odgovore na brojna pitanja.

- Mene još sad jeza prolazi. Grozno sad zvuči, ali definitivno se trebalo drugačije pobrinuti za tu bebu, bez obzira je li mrtva rođena ili živa, ne znam, tko god je to napravio, apsolutno je za svaku osudu. Ne mogu oni to rasvijetliti ako nemaju u bazi DNK nečiji, to i laik zna - kazala je Romana Karničer iz Hlevnice.

