Milan Bandić je imao nekoliko političkih deviza. Uz onu najpoznatiju da kampanja traje tri godine i 364 dana, tu je još jedna: Koliko ću obećati? Onoliko koliko treba za pobjedu. Iza njega će ostati niz neostvarenih obećanja koje je dao u svojih 20 godina vladavine.

Obećao i dovršiti maksimirski stadion

Jedno od najpoznatijih, još sa samog početka mandata 2000. godine je bilo da će dovršiti Maksimirski stadion. Ali su milijuni utrošeni u sjevernu tribinu u kojoj poslovni prostori zjape prazni od početka.

Obećavao metro, dva mosta...

Obećavao je Bandić i metro u Zagrebu, obilaznicu po obroncima Medvednice, tunel koji će spojiti Zagorje i Zagreb.

Studije za te projekte su skupo plaćeni i skupljaju prašinu.

Nije ni započeo projektirati obećano tramvajsko povezivanje Zagreba i Zračne luke. Obećao je dva mosta, Jarunski i onaj na SR Njemačke, ali i konačni završetak Sveučilišne bolnice u Blatu i izgradnju Kongresnog centra.

Nije ništa napravio ni sa zemljištima Zagrepčanke, Gredelja i Paromlina koje je kupio.

Ipak, neki su projekti po kojima će ostati zapamćen. I njih ćemo izdvojiti ovdje kao onu pozitivnu ostavštinu po kojoj će Zagreb pamtiti 20 godina vladavine Mikija Bandića. I neki od njih su bili na meti kritika, ali su barem ostvarni.

Rotor je najveći prometni projekt

Zagrebački rotor pored Remetinca godinama je bio crna točka zagrebačkog prometa. Napokon je lani napravljen na dvije razine, semaforiziran i napokon više na njemu nema skoro svakodnevnih sudara, a Zagrepčani ne igraju ruski rulet svakim ulazom u njega. S uloženih 320 milijuna kuna, to je najveći pojedinačni prometni projekt u svim njegovim mandatima. Zadnjih deset godina i jedini. U prva tri mandata je puno više ulagao u ceste. Tako iz tog razdoblja ostaju dva nadvožnjaka nad Slavonskom avenijom i proširenje Ljubljanske avenije, te uređenje Škorpikove ulice.

Hoće li Bundek postati Bandek?

Uređenje jezera Bundek s više od 100 milijuna kuna je najveći Bandićev parkovni zahvat. Potpuno zapušeno i obraslo jezero preko puta zagrebačkog hipodroma je pretvoreno u omiljeno okupljalište, pa čak i kupalište Zagrepčana. Bilo je kritika da je porušeno previše stabala i da je previše nasuto, ali i samom Bandiću je to bio jedan od najdražih projekata. Već je i on sam davno rekao da bi volio da to bude njegov spomenik, a spominjalo se više u šali da bi park mogao postati Bandek. Na putu od Bundeka prema centru je izgradio i skupe fontane, podigao spomenik Franji Tuđmanu i Spomenik Domovini.

Jeftiniji stanovi na rubovima grada

Milan Bandić je bio u stalnom sukobu s tadašnjim Račanovim ministrom Radimirom Čačićem. Kritizirao je i njegov POS i tvrdio da će razviti bolji i učinkovitiji model zagrebačke stanogradnje. Na bivšoj svinjogojskoj farmi u Sesvetama je napravio više od 2700 stanova koji su trebali biti mješavina stanova za najam za mlade obitelji, stanova za socijalno ugrožene i dugoročnog najma. Na to je utrošio 2,5 milijardi kuna a na kraju je ipak bio problem što mnogi nisu tamo htjeli živjeti. Nakon toga je prije tri godine završio 608 stanova u Podbrežju koji su dani u prodaju po nešto nižim cijenama.

Niskopodni tramvaji i novi autobusi

Još jedan projekt iz njegova mandata iz među 2005. i 2009. godine kada se vratio na vlast. To je njegov puni prvi mandat jer je u prethodnom bio zamjenik nakon što je bio primoran podnijeti ostavku. Čak 142 niskopodna tramvaja je ugovoreno s domačim konzorcijem Konačara i Gredelja. Cijena je preko 250 milijuna eura. Kada je grad zapao u probleme, prodao ih je i unajmio od leasing kuća. U tom mandatu se krenulo i u potpunu obnovu autobusnog voznog parka, a kroz godine su nabavljene stotine autobusa. Niskopodni tramvaji će ostati simbol Zagreba, a sada su prvi napokon uspješno i izvezeni u Latviju.