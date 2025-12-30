Obersnel o svojoj optužnici: 'Lijepo je dobiti novogodišnju čestitku, ali ja sam nevin!'

Prvo bih rekao da je sva sreća da postoje mediji. Da nema vas ja ne bih znao da je protiv mene dignuta optužnica, što je vrlo zanimljivo. Drugo, lijepo je dobiti ovakvu novogodišnju čestitku za nešto što sam navodno učinio još 2008. godine, a evo nalazimo se na ulazu u 2026. što mislim da je dosta indikativno za ovaj slučaj, rekao je bivši SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel za N1 nakon objave da je USKOK protiv njega podigao optužnicu.

Naime, USKOK je u utorak nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. kolovoza 2025., pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Podsjetimo, 24sata prvi je objavio kako je Uskok pokrenuo istragu protiv Obersnela i proslavljenog hrvatskog vaterpolista Samira Baraća zbog sumnji na nezakonite poslove s gradskim zemljištima i stanovima, piše 24sata.

Prema dokumentima do kojih smo došli, Grad Rijeka je barem tri puta prodao građevinska zemljišta Baraćevoj tvrtki, a jedan od spornih poslova odnosi se na parcelu u Kozali gdje su izgrađene dvije stambene zgrade.

Naime, zemljište je prodano 2010. godine za 2,8 milijuna kuna, no Baraćeva je tvrtka uplatila tek oko 400.000 kuna, dok je ostatak navodno “prebijen” kroz dva gradska stana.

Grad je potom preuzeo veći stan od 105,5 četvornih metara s tri parkirna mjesta, kao i manji stan od 24 kvadrata s pravom korištenja parkirališta i terase. Procjena troškova po kojoj je manji stan uknjižen Gradu iznosila je više od 463.000 kuna, odnosno oko 2570 eura po četvornom metru, što su procijenili sudski vještaci iz tog vremena.

Prema tadašnjim cijenama nekretnina, prosječni metar kvadrata stana varirao je između 1100 i 1300 eura, što upućuje na mogućnost da je Grad Rijeka za te nekretnine platio znatno više od tržišne vrijednosti.

- Ne smatram se krivim - dapače uvjeren sam u svoju nevinost - rekao je Obersnel za N1, dok je Barać bio kratak i rekao kako ne može komentirati slučaj.