Obersnel: 'Ovo je moj zadnji mandat, normalno je da dođe do određene smjene generacije'

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na današnjoj konferenciji za medije objavio da završava zadnji mandat te predstavio SDP-ovog novog kandidata za budućeg gradonačelnika Rijeke

<p>- Ovo je moj zadnji mandat. Oni koji me prate znaju da ne mijenjam lako svoje odluke. Prema tome, ono što sam rekao to sam i napravio - objavio je riječki gradonačelnik <strong>Vojko Obersnel</strong> na današnjoj konferenciji za medije pod nazivom "Ususret lokalnim izborima 2021. godine".</p><p>Procijenio je da je 21 godina na mjestu gradonačelnika, a prije toga još tri u Poglavarstvu Grada Rijeke kao pročelnik zadužen za zdravstvo i socijalnu skrb sasma dovoljno te da je vrijeme za promjene.</p><p>- Naravno, uz godine na funkciji tu su i biološke godine. Dakle, ja punim 64 godine i normalno je da dođe do određene smjene generacije. Drago mi je da je ta smjena generacija krenula upravo u onom pravcu kojeg danas predstavljamo - kazao je Obesrnel.</p><p>Dodao je kako će riječki SDP na predstojećim lokalnim izborima kao kandidata za gradonačelnika imati njegova dosadašnjeg zamjenika<strong>, Marka Filipovića</strong> dok će kandidatkinja za zamjenicu biti <strong>Sandra Krpan.</strong></p><p>- Nema nikakve sumnje da će Marko Filipović i Sandra Krpan zajedno s riječkim SDP-om braniti one osnovne postulate socijaldemokratske politike, ali i ono što smo zagovarali i postigli u Rijeci kroz ovo razdoblje. Naravno, svjestan sam da to neće biti lako. Mnogima su već narasle zazubice uz konstataciju da se ja nemam namjeru opet kandidirati za gradonačelnika Rijeke, no uvjeren sam da će građanke i građani Rijeke dati povjerenje Marku i Sandri, jednako kao što su ga davali i meni - zaključio je.</p><p>Marko Filipović rođen je 22. srpnja 1980. godine u Rijeci.</p><p>Fakultetsku diplomu stekao je 2004. i od tada radi kao diplomirani inženjer građevinarstva. Do izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke bio je zaposlen kao nadzorni injženjer u Institutu IGH.</p><p>Osim aktivnosti u raznim županijskim i gradskim odborima, od 2005. – 2009. bio je član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da bi 2009. postao gradski vijećnik te predsjednik Odbora za gospodarstvo i razvoj Gradskog vijeća Grada Rijeke.</p><p>U Forumu mladih SDP-a Hrvatske obnašao je dužnost međunarodnog tajnika od 2008. – 2010. Tijekom istog razdoblja bio je i član Nadzornog odbora International Union of Socialist Youth. U okviru političkog angažmana pohađao je mnoge međunarodne edukacijske i druge skupove te političke škole. Od 2012. član je Glavnog odbora SDP-a.</p>