<p>Član Predsjedništva SDP-a <strong>Željko Jovanović </strong>rekao je u srijedu da su premijer i njegovi ministri "tek loši statisti u kriznim vremenima, u kojima se traže odlučni potezi" te da će će SDP biti snažna brana korupciji i klijentelizmu i svjetionik u obrani antifašizma, prava žena i slabijih.</p><p>Smatra da "da mlaki stav i relativiziranje odgovornosti za govor mržnje dodatno pokazuju anemičnost Vlade u borbi protiv najvećih problema hrvatskog društva, od govora mržnje, preko diskriminacije do korupcije i zdravstvene krize".</p><p>- Kad je riječ o radikalizaciji društva mi, za razliku od Plenkovića, nismo dužni nikome - ni šatorašima, ni biskupima, ni krajnjoj desnici. Stoga, za razliku od njega koji je jak na riječima, ali vrlo slab na djelima, pa ne poduzima ništa konkretno jer se boji zamjeriti biračima, mi u SDP-u tražimo i gdje god možemo poduzimamo akcije kao u Rijeci i u županiji: uvođenje građanskog odgoja, odgoja i obrazovanja za građansko društvo i demokraciju kao ključnog puta za bolje društvo bez nasilja i govora mržnje, tražimo zabranu ustaškog znakovlja i sramotnog ZDS ustaškog pozdrava, beskompromisno sankcioniranje svakog oblika govora mržnje - rekao je Jovanović na konferenciji za novinare.</p><p>Vrijeme, kaže, prolazi, a Vlada ne poduzima ništa u upravljanju zdravstvenom krizom, u rješavaju gorućih problema društva, ne donosi strategiju upravljanja kadrovskim potencijalima u zdravstvu, niti nacionalnu strategiju za borbu protiv raka.</p><p>Rekao je da SDP ima plan za sanaciju i reorganizaciju bolničkog sustava, za fiskalno održiv sustav zdravstva koji treba biti dostupan svima, da za to ima ljude, a da Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš "nemaju ni strategiju, ni plan, ni ljude, koji bi spriječili urušavanje zdravstvenog sustava".</p><p>Poručio je da se SDP protivi najavljenim izmjenama ovršnog zakona jer neće donijeti ništa važno čime bi s olakšao život građanima. SDP će stoga u saborsku proceduru opet uputiti zakon o moratoriju na kredite, ustrajati da se zatezna kamata zakonski ograniči do iznosa glavnice i da se promijeni redoslijed otplate duga.</p><p>Jovanović je poručio i kako je svaka inicijativa i svaki političar koji namjerava ograničiti prava žena da odlučuju o svom tijelu osuđena na propast.</p><p><strong>Filipović: Odgovor na govor mržnje je u građanskom odgoju</strong></p><p>Predsjednik riječke Gradske organizacije SDP-a Marko Filipović čestitao je članovima 30-tu obljetnicu osnutka SDP-a Hrvatske.</p><p>Podsjetio je da je prošlog tjedna održana sjednica koordinacije za sustav domovinske sigurnosti s koje je upućen niz mjera koje bi trebale suzbiti govor mržnje, a da je tomu prethodio nemili događaj na Markovu trgu.</p><p>Smatra da je licemjerno da je taj događaj bio signal Vladi da poduzme nešto kako bi se spriječio govor mržnje i radikalizacija te da je pravi odgovor u odgoju i obrazovanju, da je potreban građanski odgoj u kojemu bi se mlade podučavalo o vrijednostima građanskog društva.</p><p>Naglasio je da se u Rijeci ovih dana obilježava peta godina građanskog odgoja u školama, da su neki preuzeli taj model, ali da ih je još uvijek premalo.</p>