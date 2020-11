Maras: SDP je od 90-ih godina bio jako važan za Hrvatsku

Kao najbolje razdoblje stranke pamti prvu pobjedu na parlamentarnim izborima i teško razdoblje prije toga kada je malo članova gradilo stranku u čiju je budućnost malo tko vjerovao

<p>Predsjednik zagrebačkog SDP-a <strong>Gordan Maras</strong> izjavio je u ponedjeljak, u povodu 30. obljetnice SDP-a, da je ta stranka konstanta posljednjih 30 godina te da je sudjelovala u svim najvažnijim odlukama za Hrvatsku.</p><p> - SDP je bio jako važan za Hrvatsku od devedesetih godina. To je stranka koja je sudjelovala u svim najvažnijim odlukama za Hrvatsku, od osamostaljenja do otvaranja prema Europskoj uniji i svijetu - rekao je Maras uoči obilježavanja 30. obljetnice SDP-a. </p><p>SDP je konstanta i oslonac građanima Hrvatske u posljednjih 30 godina i zato je vrlo važno da taj oslonac nastavi biti i da pokuša napraviti što više može kako bi bio korektiv trenutnoj Vladi. </p><p>Maras je rekao da je u SDP ušao 1997. ponesen time da želi mijenjati hrvatsko društvo i da se bori za osnovne postulate stranke te dodao da se u stranku upisao zbog prvog predsjednika SDP-a<strong> Ivice Račana.</strong> </p><p>Poručio je da rejting stranke nije presudan u njezinom djelovanju te podsjetio da je SDP-ov rejting u prošlosti bio i manji nego što je sada.</p><p>- Bitno je da se SDP pokuša nametnuti i izboriti za one osnovne ciljeve koje zastupa, a to su pravda, jednakost, solidarnost, prosperitet, napredak društva i na tome trebamo raditi i dalje. SDP će biti tu i u narednom razdoblju i borit će se za naše građane - rekao je Maras.</p><h2>Obersnel: SDP je uvijek bio socijaldemokratska stranka</h2><p>Riječki gradonačelnik <strong>Vojko Obersnel</strong> rekao je da je SDP uvijek bilo socijaldemokratska stranka.</p><p>- Kao takav je nastao i takvu politiku vodi proteklih 30 godina. Nažalost, okolnosti su bile takve da je SDP preuzimao odgovornost za Hrvatsku uvijek u trenucima kad je ona bila u velikoj krizi i kada je trebalo poduzimati mjere koje možda i nisu bile spojive sa socijaldemokracijom, ali to je uvijek činjeno u kontekstu boljitka Hrvatske - ocijenio je.</p><p>Kao najbolje razdoblje stranke pamti prvu pobjedu na parlamentarnim izborima i teško razdoblje prije toga kada je malo članova gradilo stranku u čiju je budućnost malo tko vjerovao.</p><p>- S takvom politikom uspjeli smo izgraditi SDP koji je pobijedio na prvim parlamentarnim izborima i koji je bitno preokrenuo procese u Hrvatskoj u mnogim segmentima - rekao je Obersnel te kao gradonačelnik posebno istaknuo proces decentralizacije.</p><p>Ocijenio je da u tom procesu nema ozbiljnih pomaka osim onoga što je napravila Račanova Vlada te da se sada "bezočna prevara i manipulacija s određenim zakonima" pokušava prikazati kao decentralizacija Hrvatske.</p><p>- Nismo to zaslužili nakon 20 godina - poručio je Obersnel. </p><h2>Kolar: Teško će se moći ponoviti 2000. godina</h2><p>Krapinsko-zagorski župan <strong>Željko Kolar</strong> rekao je da je pobjeda na parlamentarnim izborima 2000. najviše ostavila dojam na njega u proteklih 30 godina.</p><p>- Teško će se moći ponoviti 2000. godina. Ipak je, kada je ogromnom većinom dato povjerenje SDP-u s koalicijskim partnerima da vodi državu i gdje nas je tada Vlada <strong>Ivice Račana</strong> izvukla iz te samoizolacije, gdje su nas sve europske zemlje izolirale i da smo vraćali zemlju iz krize - naveo je Kolar.</p><p>Podsjetio je i da je Račanova Vlada imala najveći rast BDP-a od svih Vlada do sada i da je postojao niz sjajnih poteza koji su potakli neophodne promjene u Hrvatskoj.</p><p>- Po meni je vječna šteta što su zapravo sukobi unutar koalicije doveli do toga da ta Vlada nije ponovila mandat. Vjerujem da bi mnoge stvari u Hrvatskoj bile drugačije, ali drugačije na bolje, a ne na loše - poručio je Kolar. </p><p>Vezano za nadolazeće lokalne izbore i večerašnjeg sastanka zagrebačke oporbe oko izlaska na izbore, Maras je rekao da SDP u Zagrebu želi nastupiti zajedno, kao dio onih progresivnih snaga koje žele mijenjati Zagreb.</p><p>Danas je prvi od sastanka i pokazuje da su otvoreni za razgovor, da vode računa o Zagrebu i da žele promjene, dodao je.</p><p>- Kandidat treba biti onaj koji može najbolje svojim iskustvom i znanjem obaviti taj posao - poručio je Maras. </p><p>Obersnel smatra da se, bez obzira na probleme s kojima se SDP susreo na zadnjim parlamentarnim izborima, pokazalo da SDP ima svoje biračko tijelo te da novo vodstvo stranke ima vremena dovoljno vremena da pokaže dosljednost.</p><p>Dodao je da prije svega treba voditi računa o interesima građana te da, ako u nekoj sredini nemaju istaknutog vlastitog člana, "nema ništa protiv" da u toj situaciji SDP podrži nekog tko nije član SDP-a, a prihvaća osnovna načela socijaldemokracije.</p><p>Kolar je istaknuo da je velika šansa da se SDP konsolidira do izbora i da SDP izađe sa sjajnim kandidatima koji će dobiti povjerenje ljudi na prostorima u kojima žive. Od kolegica i kolega načelnik,a gradonačelnika i župana očekuje da ponove svoj mandat.</p><p>- Za veliku stranku kao što je SDP, bitno je da u svim županijama i velikim gradovima izađe sa svojim kandidatom, a u ostalim dijelovima Hrvatske, ako stranke koje su lijevo orijentirane, a imaju boljeg kandidata od nas, da se podrži taj kandidat - ocijenio je Kolar.</p>