Obilježava se 27. obljetnica 'Maslenice', stigli su i ministri

Nakon budnice Gradske glazbe Zadar u osam sati, središnje obilježavanje 27 godina od VRO "Maslenica" započelo je u 8,30 sati kada su položeni vijenci na Središnji križ na zadarskome Gradskom groblju. Nakon toga, položeni su vijenci na spomen obilježje 3. bojne 4. gardijske brigade Imotski sokolovi u Ulici Ante Starčevića.

U deset sati započeo je prigodni program u parku u uvali Jazine kod spomenika hrvatskim braniteljima. Mimohod postrojba sudionika VRO "Maslenica" s ratnim zastavama uz pratnju orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH) krenuo je u 10,30 sati od spomenika hrvatskim braniteljima u uvali Jazine, Obalom kneza Branimira, preko Gradskoga mosta do Narodnoga trga, pa Širokom ulicom do katedrale sv. Stošije i Foruma sve do svetišta sv. Šime gdje je u 11 sati počela Sveta misa za Domovinu. Kako je najavljeno, među uzvanicima su i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević te ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomislav Medved i Davor Božinović.

- Središnje obilježavanje 27. obljetnice VRO "Maslenica" bit će nastavljeno poslijepodne dvama događajima - znanstvenim kolokvijem "Hrvatski liječnici i sanitet u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica" što će se održati svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira te simpozijem "Franjevački samostan u Donjem Karinu kao primjer razaranja kulturne baštine tijekom Domovinskog rata" koji će se također održati u svečanoj dvorani zadarskoga Sveučilišta.