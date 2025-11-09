Obavijesti

ZAPALILI SVIJEĆE

Obilježena 34. godišnjica smrti petorice pripadnika 'Roda' u akciji Vihor kod Jarmine

Piše HINA,
Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomenika u Jarmini odana je počast petorici pripadnika specijalne policije Varaždin koji su poginuli 1991. u pokušaju proboja prema Vukovaru.

Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomenika na izlazu iz Jarmine prema Karadžićevu na vinkovačkom području u nedjelju je obilježena 34. godišnjica pogibije petorice pripadnika specijalne jedinice policije varaždinske policije “Roda”.

U pokušaju proboja preko tada okupiranoga Karadžićeva prema opkoljenom Vukovaru, 9. studenoga 1991. u akciji "Vihor" poginuli su pripadnici Jedinice specijalne policije "Rode" iz Varaždina Mladen Kasun, Zvonko Kardoš, Branko Kos, Željko Pongrac i Vlado Štampar. Ranjeno je 28 pripadnika "Roda".

Uz članove obitelji i članove Udruge specijalne policije “Roda” Varaždin, vijence su položila i svijeće upalila državna i druga izaslanstva među kojima i Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije, općina Vinica i Jarmina te tamošnjih braniteljskih i stradalničkih udruga kao i PU vukovarsko-srijemske, varaždinske i međimurske.

Molitvu kod spomen obilježja predvodio je župnik Vinice Valent Posavec uz župnika župe svetog Vendelina u Jarmini Antuna Farkaša.

U crkvi sv. Vendelina služena je misa zadušnica.

