Ministrica kulture protiv izložbe 'Srpkinja' u tjednu sjećanja: 'Neprimjereno je i bez smisla'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je kako ne vidi smisao i neprihvatljivo joj je da se baš u tjednu komemoriranja žrtava Domovinskog rata u Vukovaru organizira izložba fotografija "Srpkinja", ustvrdivši da nije u pitanju sadržaj nego dojam.

Ministrica je u izjavi za HRT rekla da se sredstva za financiranja rada kulturnih društava nacionalnih manjina odobravaju putem Ureda za nacionalne manjine te ona zatim sama odlučuju koje će sadržaje organizirati.

Svim nacionalnim manjinama, pa tako i srpskoj, kaže Obiljen Korižnek, omogućeno je da njeguju svoju kulturu, no uz uvažavanje.

"U ovom trenutku povišenih tenzija zaista ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u tjednu kada se kao Hrvati sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i želimo svi u tišini prisjetiti se tih strašnih zločina i žrtava i nekako biti kao zajednica posvećeni tom komemoriranju, da netko baš u tom tjednu organizira takve događaje u Vukovaru, meni to stvarno nije prihvatljivo", rekla je ministrica kulture i medija.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je u nedjelju od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.

Potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov poručila mu je kako nema potrebe da se između njega i organizatora izložbe vodi rasprava putem medija već je potrebno razgovarati te dodala da srpska zajednica želi da Vukovar bude grad mira čemu će, kaže, svojim aktivnostima o pridonijeti.

Iz Zajedničkog vijeća općina (ZVO) izvijestili su, povodom zahtjeva vukovarskog gradonačelnika za odgodom izložbe "Srpkinja" kako još nisu dobili službeni zahtjev gradonačelnika te ga pozivaju da im se obrati službenim putem.