Jake oluje uzrokovale su razaranja širom Meksika, s najmanje 47 mrtvih i 38 nestalih u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama, priopćile su vlasti u nedjelju
Obilne kiše u Meksiku: 47 mrtvih u poplavama i klizištima
Oko 260 gradova, posebno u planinskim regijama, ostalo je odsječeno od vanjskog svijeta. Deseci tisuća domova puni su naplavina i blata. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum suočila se s prosvjedom mještana tijekom posjeta poplavljenom gradu Poza Rica u istočnoj državi Veracruz. Pogođeni mještani traže bržu pomoć od vlasti. Sheinbaum je kasnije u video poruci rekla: "Znamo da su ljudi očajni i zabrinuti. Pobrinut ćemo se za sve".
Mnoge ceste i mostovi oštećeni su u silovitim riječnim bujicama, a srušeno drveće i klizišta blokiraju brojne ceste. Deseci tisuća ljudi ostali su bez struje zbog srušenih dalekovoda.
Meteorolozi su upozorili da se očekuje još kiše. S obzirom na to da je tlo već zasićeno, rizik od daljnjih klizišta raste.
Najteže pogođena područja su u istočnim i središnjim državama Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro i San Luis Potosi. Oštećeni su deseci tisuća domova, klinika, škola, cesta i mostova.
Najviše smrtnih slučajeva do sada je zabilježeno u Veracruzu i Hidalgu, dok su smrtni slučajevi potvrđeni i u Puebli i Queretaru. San Luis Potosi je pretrpio veliku štetu, ali nije bilo žrtava.
Meksiko je na kraju svoje godišnje kišne sezone, koja traje oko šest mjeseci i obično završava početkom studenog.
Obilne kiše proteklih dana dijelom su posljedica tropskih ciklona Priscilla i Raymond u Pacifiku, kao i vremenskih pojava u Meksičkom zaljevu.
U Puebli je bengalski tigar pobjegao iz zoološkog vrta u blizini općine Xicotepec tijekom poplava. Kasnije je potvrđeno da je tigar mrtav, zarobljen ispod ostataka koje je nosila poplavna voda, priopćila je agencija za zaštitu okoliša Profepa.
