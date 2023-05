Obitelj Lisjak svijet gleda kroz ljubičaste naočale: 'Naša misija je ljudima približiti moć bobica'

U Šenkovcu, nedaleko od Čakovca, prostire se imanje obitelji Lisjak. Na malo više od hektar površine imaju posađeno 3500 biljaka, a zbog specifičnog načina uzgoja svakoj biljci posvećuju, kaže nam Leo Lisjak, mnogo vremena i truda. No prije nego što su se posvetili poljoprivredi, Leo se većinom bavio uredskim poslovima, a supruga Jasminka radila je u ugostiteljstvu. Oduvijek su željeli raditi nešto zajedno na svježem zraku, pa su odlučili iskoristiti jedan komadić zemlje koji je inače bio namijenjen za izgradnju kuće i uložiti u nekakav posao. Danas su Eko borovnice Lisjak mnogo više od samog posla. One su, prema riječima našeg sugovornika, doprinos ekološki osviještenom i zdravom društvu.

'Slučajna' ljubav prema borovnicama

Cijela ideja o uzgoju borovnica zapravo je došla slučajno 2011. godine. Leo se prisjeća kako je jednog dana na putu do posla stao u trgovačkom lancu i kupio mjericu borovnica, koje do tada, simpatično kaže, nikad nije probao.

- Nakon kratkog istraživanja tržišta odluka je pala, idemo saditi borovnice! Nije to bilo ništa veliko, 1000 sadnica za 'probu'. Budući da su nas roditelji od malih nogu učili kako prirodu moramo voljeti i poštovati, od početka nismo koristili nikakva kemijska sredstva. Sve smo radili ručno. Zatim smo 2014. posadili još 2500 sadnica i ušli u certificiranu ekološku proizvodnju. Informacije smo pronalazili 'na kapaljku', proučavanjem strane literature i razgovorom na stranim forumima. Nakon 12 godina još se susrećemo s mnogo novih stvari. Ipak je to 'tvornica na otvorenom' i uvelike ovisimo o vanjskim utjecajima - kaže nam Leo na početku i dodaje da je u Hrvatskoj bilo vrlo malo proizvođača američkih borovnica, koji nisu baš bili razgovorljivi.

Od samih početaka uzgajaju borovnice prema ekološkim načelima, a takav je uzgoj mnogo zahtjevniji od konvencionalnog načina uzgoja. No Leo je sretan što je njihov trud prepoznalo i tržište, a nit vodilja kroz cijelo poslovanje im je uzrečica "Za prirodu, a ne protiv nje!".

- Ima puno ručnog posla, kao što je plijevljenje, a treba se i snalaziti pri odabiru ekoloških preparata za gnojidbu, prihranu i zaštitu. U našem uzgoju koristimo i neka načela biodinamičke proizvodnje, koja je još viši stupanj od ekološke proizvodnje. Nadamo se da bismo jednog dana mogli u potpunosti prijeći na biodinamiku - ističe Leo.

Prvi hrvatski džin od borovnica

S obzirom na to da su proširili svoje nasade, obitelj Lisjak, osim svježih borovnica, proizvodi ekološke pekmeze od borovnica, ekološki sirup od lavande i borovnica, ljuti umak, razne preljeve i likere, a prvi su u Hrvatskoj odlučili okušati se u proizvodnji džina od borovnica.

- Nekoliko godina nakon pojave te ideje, uspjeli smo realizirati i dugo iščekivani projekt te otvoriti tvornicu čokolade i tako povezati borovnicu i čokoladu. Posebnost našeg poslovanja koju su prepoznali i kupci je ta što nakon berbe mi istog trenutka važemo i pakiramo borovnice te su one na putu prema našim lokalnim kupcima i kupcima diljem Hrvatske. Uz prodaju na kućnom pragu, većinu borovnica dostavljamo sami po cijeloj Hrvatskoj, a ostatak šaljemo kurirskim službama i sve je dostavljeno od polja do stola unutar 24 sata - kaže nam Leo.

Poljoprivreda je, ističe Leo, sama po sebi izazovna i naporna te u ovom poslu ne postoji radno vrijeme. No nikad, kaže, nije zažalio što je odabrao poljoprivredu kao svoj primarni posao jer je recept za njegovo zadovoljstvo gotov proizvod i zadovoljni potrošači.

- Kod nas je lista čekanja podugačka, što nam je znak da su kupci voljni malo pričekati za zdrave i kvalitetne borovnice, a isto tako nam je znak da radimo dobar posao. Vrlo je aktivno prije početka sezone borovnica, a nakon sezone počinje prerađivački dio i tako je zaokružena cijela godina. Što se tiče vremenskih uvjeta, to je nešto na što moramo paziti i tome se prilagođavati, ipak je to naša tvornica na otvorenom. Nažalost, svjedočimo svakakvim promjenama vremena i iz godine u godinu to nam čini veliki izazov u proizvodnji - dodaje naš sugovornik.

Moć ljubičastih bobica

Misija obitelji Lisjak je približiti moć ljubičastih bobica svima onima koji cijene rad, trud i požrtvovnost uzgoja, posebno onoga koji ne šteti našem planetu. Naime, borovnice, osim specifičnog okusa i primjene u različitim delicijama, pružaju mnoge zdravstvene dobrobiti.

- Želimo osvijestiti važnost ove bobice jer se jednim zalogajem provjereno smanjuje šansa za pojavom zloćudnih bolesti poput raka te bolesti srca i krvožilnog sustava - ističe naš sugovornik i dodaje na kraju da u branju borovnica imaju i zanimljive pomagače.

- U branju borovnica sudjeluju i vrijedne ručice naše djevojčice, koja posebno uživa u tome. Kako bismo se pobrinuli da nam kćerkica nije usamljena, u njezinu se društvu mogu pronaći solitarne pčelice za oprašivanje, pas Harley i indijske patke trkačice. Svi pomažu u dostavi borovnica te se brinu da borovnice u najkraćemu mogućem roku budu na kućnom pragu naših kupaca - zaključuje Leo, koji je svoje Eko borovnice prijavio ove godine na Zelenu medalju - projekt 24sata i Kaufland Hrvatska.

Zelena medalja, izbor za najboljeg ekoproizvođača - projekt 24sata u suradnji s Kaufland Hrvatska, pokrenut je upravo s ciljem promocije važnosti održive proizvodnje. Sljedećih tjedana na platformama 24sata nastavljamo objavljivati priče o finalistima Zelene medalje, a ime sretnog pobjednika doznat ćemo na svečanoj dodjeli nagrade 30. lipnja 2023. Dotad vas pozivamo da više o projektu doznate u specijalu Zelene medalje.

Partner Zelene medalje je Kaufland Hrvatska, a projekt podržavaju Hrvatska poljoprivredna komora, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Agronomska škola Zagreb.

