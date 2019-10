'Ne možemo odustati od Dina, nadu polažemo u nove snimke'

Satelitske snimke područja Atlantskog oceana od subote na kojem bi se mogli nalaziti pomorci s broda Burbon Rhode, na žalost, opet nisu ništa pokazale, kazao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić. Hrvatska i dalje ima angažiranih šest satelita, a u nedjelju se očekuju nove snimke jer će putanja jednog proći preko tog područja, piše Morski.hr.

Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, kaže da su snimke satelita sada nešto u što još uvijek mogu polagati nadu. Te snimke svakodnevno stižu u EMSA-u (European Maritime Safety Agency), analiziraju se, uvećavaju do maksimalne razlučivosti.

- Ako se nešto pronađe na tim fotografijama odnosno snimkama, brodovi bi se u toj varijanti ipak vratili na teren i izvršili dodatna osmatranja. S obzirom na to da je riječ o ogromnom prostoru kojim je sad već jako teško prokrstariti s brodovima, smatramo da satelitske snimke imaju sad itekako smisla, kao jedna od posljednjih, ali dosta vrijednih opcija za daljnju potragu - poručio je.

Foto: KC Tan

Potraga za pomorcima s broda Bourbon Rhode, kojem je kapetan bio šibenčanin Dino Miškić, jučer je prešla u fazu aktivnog motrenja, što znači da svi brodovi u prolazu promatraju i o onome što uoče obavještavaju Centar za traganje i spašavanje.

- To znači da brodovi u prolazu osmatraju i o onome što uoče obavještavaju Centar za traganje i spašavanje. Taj centar zahtjeva od svih brodova da pojačaju radarsko motrenje, da pojačaju vizualno motrenje i da obrate pažnju na sve uočeno - istaknuo je Melvan. Dodao je kako mnogi prate kretanje brodova.

- Organizirano traganje je završeno. Hoće li se oni sad pregrupirati i organizirano krenuti natrag prema svojim matičnim lukama, a da pritom obave nekakvu dodatnu potragu, to je najvjerojatnija opcija - zaključio je.

Mnogi su polagali nadu u potragu zrakoplovima, ali njihovo djelovanje bilo je ograničeno.

Foto: 24sata/Arhiva

Vojni zrakoplovi Falcon 50 iz Dakara, kojih 2500 kilometara od nesreće, letjeli su pet puta. Upravo zbog tako velike udaljenosti, preselili su zrakoplove na Zelenortske Otoke otkuda je udaljenost do havarije 1800 kilometara. No riječ je o avionima s ograničenom autonomijom, tako da su iznad područja brodoloma mogli letjeti između 30 i 50 minuta prije nego bi se morali na kopno po gorivo. Američki zrakoplovi C-130 Hercules iz Američkog centra za uragane polijetali su s Barbadosa te s Floride, a nad mjestom nesreće kružili su dva do tri sata.

Koliko je mjesto potonuća izolirano i daleko, govori i podatak da je francuskoj fregati Ventôse, koja je nosila helikopter Panther, trebalo četiri dana plovidbe do mjesta nesreće. Francuzi ne otkrivaju luku otkuda je krenula, već samo vrijeme polaska – odmah iza ponoći 27. rujna.

Obitelj Miškić: Nadu polažemo u brodove koji prolaze

Obitelj nestalog kapetana oglasila se o svemu priopćenjem koje prenosimo u nastavku

Poštovani,

naša obitelj zahvalna je francuskim vlastima koje su odradile veliku i opsežnu potragu za nestalim članovima posade Bourbon Rhode. Duboko smo zahvalni svim našim institucijama, medijima i javnosti koji su podržali naš apel da se potraga produži. Prestanak aktivnog pretraživanja i prelazak na aktivni monitoring u području potrage za nas je teška i razočaravajuća vijest. Ipak smo svjesni da su poduzeti iznimni napori, a posebno se zahvaljujemo ALP Strikeru i njegovoj posadi znajući da su proteklih dana dali sve od sebe.

Usprkos prestanku aktivne potrage, nismo, ne možemo i nećemo odustati od Dina. Nadu nam daje činjenica da EMSA nastavlja analizirati satelitske snimke područja, te ovime želimo posebno zahvaliti na angažmanu gđi Maji Markovčić Kostelac i svim ljudima koji predano rade na analizi snimki.

Nadu polažemo i u brodove koji prolaze u blizini zone pretraživanja, te apeliramo i nastavit ćemo apelirati kroz sve nama dostupne kanale da izmijene svoj kurs i približe se toj zoni kako bi povećali šanse za pronalazak splavi i ljudi na njima. U našoj borbi da se potraga nastavi što duže podržavaju nas i institucije i ljudi od struke koji su nam stavili na raspolaganje sve svoje kontakte, znanja i vještine kako bismo zajedno povećali šanse za Dinov povratak.

U kontaktu smo i s obiteljima drugih nestalih članova posade, koje također ne gube nadu u povratak naših voljenih. Uz podršku svih njih, ispitujemo i razmatramo opcije kako bi se sredstva prikupljena putem donacija mogla najučinkovitije usmjeriti u nastavak potrage. Čim prikupimo sve informacije i donesemo konačnu odluku, o tome ćemo obavijesti medije i sve vas ljude dobre volje koji ste nam dali nadljudsku podršku i snagu da podnesemo ovu agoniju.

Obitelj Miškić