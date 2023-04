Obitelj opečenog dječaka bdije u Klaićevoj: 'Pametno je dijete, ne znam zašto se penjao gore'

Plačemo i molimo se, sve je sad u Božjim rukama. Moji su svi u Zagrebu, teško nam je, ne mogu opisati koliko - rekla je baka dječaka koji je u subotu nakon strujnog udara pao s vagona na Željezničkom kolodvoru Slavonski Brod.

Dječakovo selo na zapadu Slavonskog Broda je u šoku.

- To je jako dobro i mirno dijete, ne znam što mu je bilo da se penjao na vagon, svi znamo koliko je to opasno - kazala nam je jedna od susjeda. Otac dječaka je poznati poduzetnik, s obitelji je u Klaićevoj bolnici.

- Tu smo, i triput na dan dobivamo informaciju o sinu. U induciranoj je komi. Noć je protekla mirno, jedino je imao temperaturu. Sav je zamotan jer ima preko 50 posto opečene kože. Učenik je prvog razreda Tehničke škole, jako dobro dijete, bavi se sportom, trenutno igra nogomet, a bio je i košarkaš, ne pije alkohol. Nikad ništa nije napravio, a da o tome prije nije razmislio, bio je omiljen i u društvu jer je dobar prijatelj, rekao nam je otac telefonom. Opisuje što se dogodilo.

Tog je dana dječak s prijateljem vlakom otišao u Slavonski Brod na proslavu rođendana nekoga iz razreda.

'Znao je koliko je to opasno'

- Na kolodvor su došli oko 18.30 sati, imali su vremena do susreta sa ostalima. Što je njima bilo da su se odlučili popeti na vagon... Prijatelj koji je bio s njim je u šoku, rekao je da su navodno na vagonu vidjeli neku bocu, i taj je prijatelj krenuo gore, ali mu je zasmetala vrećica s poklonom kojeg je nosio, pa je moj sin odlučio popeti se umjesto njega. Kad je stupio desnom nogom gore, nije niti dotaknuo vodove, visoki napon od 25.000 volti je prošao kroz njega i odbacio ga na tlo. Pao je na prsa, ima ozljedu pluća i glave. Uglavnom, rekli su nam da mu je srce kompenzirano, unatoč tome što je kroz njega prošao tako visoki napon. To je ono što znamo, nastavlja otac. Obitelji, dodaje, nikako nije jasno što je dječake navelo da se penju, nikakav "selfi" nije bio u pitanju.

- Ja sam odrastao uz prugu, i stalno mu govorio koliko je to opasno, tako da je dobro to znao, a i u školi su govorili o tome - tako da nam nikako nije jasno kako su tako glupu odluku donijeli. U dobrim je rukama, ovdje imamo svu pomoć, liječnici su poduzeli sve, a od njih sam čuo da im je to peti slučaj takav, sad je sve u Božjim rukama, nama ostaje jedno da se nadamo najboljem - potreseno će otac iz Klaićeve. Pred njima je odlučujuća noć koje se jako boje, kaže.

Dječaku slijedi višemjesečno liječenje

Kako je za 24 sata rekao ravnatelj Klinike, dr. Goran Roić, dječak je hemodinamski stabilan, i dalje u jedinici intenzivnog liječenja.

- Na umjetnoj je ventilaciji, analgosediran, dobija nadoknadu tekućine, na terapiji je antibioticima, radi se dodatna dijagnostika i prate eventualne komplikacije. Za osam do deset dana imat ćemo definitivnu procjenu dubine opeklina i transplantaciju/nadomještanje kože - vlastitom, umjetnom ili 'doniranom' kožom, kaže ravnatelj. "Opeklinska bolest' nije samo problem oštećenja kože, već su moguće i ozljede, odnosno komplikacije i drugih organskih sustava, napominje, dodajući kako dječaku sljedi višemjesečno liječenje.

Liječenje i obrada su multidisciplinarni rad i uključuju ORL, pulmologa, gastroenterologa, psihijatra te psihologa, ističe ravnatelj. Dodaje kako su rezultati Klaićeve u ovom području izuzetni, na razini vrhunske medicine Europe i svijeta.

- U prvom redu zahvaljujući vrhunskim intenzivistima, dječjim kirurzima koji se bave opeklinama te dječjom traumatologijom, kaže dr. Roić.

Svake godine nekoliko djece odnosno mladih teško strada penjući se na željezničke vagone, najčešće kako bi napravili dobar "selfie". Potpuno su nesvjesni kakva im opasnost prijeti. Za tako težak strujni udar uopće ne treba doći do direktog kontakta s naponom, on može i "preskočiti" na osobu. Pritom, neće nanijeti samo teške opekline, već može, prolaskom kroz tijelo, oštetiti i sve druge organe. Kod opeklina može doći i do teških infekcija, odnosno disbalansa tekućine i elektrolita u organizmu, što također može biti fatalno.

Opekline su među najčešćim uzrocima ozljeda kod djece - godišnje zbog njih bude hospitalizirano oko 300 djece i mladih, najveći dio njih s težim opeklinama u Referentom centru za traumatizam u Klaićevoj. Do 2019. Klaićeva je imala četiri do pet ovakvih, teških slučajeva godišnje, zahvaljujući edukativnim kampanjama sad ih je dvostruko manje.

Kako je već ranije isticao prim.dr. Zoran Barčot, voditelj hitnog bolničkog prijema Klinike za dječje bolesti Zagreb i liječnik na odjelu za traumatologiju, opekline i plastično-rekonstrukcijsku kirurgiju Referentnog centra za traumatizam dječje dobi, u Hrvatskoj se godišnje više od 3.000 djece i mladih liječi od opeklinskih ozljeda i njihovih posljedica. Dječaci su dvostruko zastupljeniji od djevojčica.

U Klaićevoj rade vrhunski stručnjaci, koji su liječenje opeklina čak i u najtežim slučajevima doveli do zavidne razine, nakon koje uslijedi potpuni oporavak. To, uostalom, potvrđuju i podaci. U posljednjih 15 godina u Klaićevoj je od opeklina umrlo samo jedno dijete, a stručnjaci u toj bolnici uspješno liječe i djecu kojoj je opečeno čak 95 posto tijela.

Zbog tako niske stope smrtnosti te izuzetno visokog postotka u uspješnosti liječenja djece s opeklinama, Hrvatska je na respektabilnom drugome mjestu u Europi, odmah iza Švicarske. Čak 75 posto opeklina u dječjoj dobi moglo bi se prevenirati. Jer djeca najčešće stradavaju u kućnom okruženju, gdje se i opuštena obiteljska okupljanja, poput roštiljanja, mogu pretvoriti u priču s tragičnim završetkom.

Zbog 'savršenog selfija' mogu smrtno stradati

- Opekline kod djece nastaju na različite načine, od naizgled bezazlenih situacija u roditeljskom domu do stradanja zbog dodira sa strujom visokog napona. U obiteljskom okruženju kobne posljedice mogu izazvati vruće tave, lonci, tekućine, peći, grijalice, roštilji... , rekao je za 24sata prim. dr. Barčot. Dodaje da i vreli napitci mogu prouzročiti opekline trećeg stupnja s trajnim ožiljcima, osobito kod djece do pete godine života, i to najčešće u kuhinjskom prostoru. Dugotrajno oštećenje osjetljive dječje kože nastaje već kod temperature tekućine od 52 stupnja.

Svake godine, nažalost, unatoč svim upozorenjima, pa i dosadašnjim tragedijama kojima smo svjedočili, kod nešto starije djece, bude nekoliko slučajeva penjanja na vagone, što rezultira teškim opeklinama nakon strujnog udara.

Jer ljudi moraju biti svjesni kakve posljedice opekline nose, a kad ih stručnjaci pobroje, doista zvuče zastrašujuće i pozivaju na maksimalan oprez: jak bol i trauma, mnoge kirurške operacije i zahvati, tjedni i mjeseci provedeni u bolnici na liječenju, višestruke rekonstrukcijske i plastične terapije ožiljaka, doživotni ožiljci i, na kraju, patnja cijele obitelji.

U Karlovcu je na isti način 2021. stradao dječak (12), opečeno mu je bilo 70 posto tijela. I u Slavonskom Brodu je bilo istih slučajeva i ranije - strujni udar teško je ozlijedio mladića (18) koji se na vagon penjao početkom 2021., isto se dogodilo i dječaku (14) pet godina prije. Nesreća je bilo i na drugim kolodvorima u Hrvatskoj. Nije rijetkost da se mladi penju i na željezničke mostove kako bi napravili što bolji "selfie", izlažući se smrtnoj opasnosti.

