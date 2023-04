Ravnatelj Klaićeve: Dječak koji se penjao na vagon je u komi. Takav napon prolazi kroz tijelo

Ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb dr. Goran Roić komentirao je za RTL Danas stanje dječaka koji je teško ozlijeđen od strujnog u subotu navečer kada se penjao na vagone u Slavonskom Brodu.

- On je u jedinici intenzivnog liječenja, u induciranoj je komi i monitoriraju se njegove vitalne funkcije. Opekline su vrlo teške i zahvatile su 50 posto tijela. To je jako puno i to je vitalno ugrožavajuće - rekao je Roić.

Kod ovakvih opeklina, objasnio je, nije stvar samo kože.

- Napon od 25.000 volti prolazi kroz tijelo i može oštetiti vitalne strukture tijela - rekao je.

Roić je poručio kako su do 2019. imali četiri do pet ozljeda ovakvog tipa, a sada je to jedan do dva slučaja godišnje. Smatra kako su kampanje urodile plodom.

No, uputio je i važnu poruku:

- Pruga, vagoni i pružne konstrukcije nisu mjesto za zadržavanje i snimanje selfija. Ne morate biti u kontaktu s naponom, on može preskočiti na vas i dovesti do teških ozljeda - rekao je.

