Obitelj s misijom: Svaki dan u 20 sati zumba, maškare, ples...

Majka Tere i sinovi Miguel i Alex zaslužni su za najveseliji balkon i najveseliju ulicu u Španjolskoj, ali i puno šire. Već smo naviknuli na pjesmu i pljesak svakoga dana u 20 sati, no ova je obitelj to podigla na višu razinu. S kućnog broja 10 trešti glazba svih stilova, a na balkonu se izmjenjuju koreografije, plesovi, sati zumbe i aerobika ili pak kostimirane zabave. Obitelj Murillo iz gradića Almendralejo, u blizini granice s Portugalom, od 15. ožujka se pretvorila u animacijski tim za cijeli kvart. I ne posustaju.

- Već prvoga dana izašli smo na balkon, a ideja je bila zabaviti najmlađe, da se ne boje. Ispred nas je veliki stambeni blok u kojem živi puno djece, no sad je to otišlo puno dalje i u 20 nas čeka cijeli kvart da zapleše - objašnjava Miguel.

No, ovaj balkon nikako nije lojalna konkurencija drugima. Naime, Tere radi u sportskom centru kao profesorica gimnastike i aerobika, a njezini sinovi radili su u disko klubovima i ples im je oduvijek bio nešto prirodno.

- Instalirao sam kompjuter, miksetu, mikrofon je tu i glazba je spremna. Svaku večer je zabava - dodaje Miguel.

I zaista, njihov dom je prava atrakcija. Već su organizirali superheroj party, perika party, karneval party i modnu reviju. Zajedno sa susjedima proslavili su i tradicionalni (sada odgođeni) Sevillski sajam, a obukli su i prigodne nošnje. Iz dana u dan obitelj pronalazi nove načine kako zabaviti susjede. Iako Miguel i Alex plešu, istina je da sve konce vuče mama.

- Već satima prije postane nervozna i nabija nam presing da sve pripremimo i uvježbamo - smije se Alex.