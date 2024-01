Obitelj ubijene Mihaele četiri mjeseca čeka pravdu: Zbog niza vještačenja još nema optužnice

Ni četiri mjeseca nakon ubojstva Osječanke Mihaele Berak (20) mladi policajac osumnjičen za ubojstvo Marko Smažil (27) nije optužen za to kazneno djelo. Naime, prema riječima glasnogovornika Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, još traje istraga ovoga događaja koji je izazvao brojne sumnje građana da je riječ o policijskom zataškavanju. Mihaelina smrt, kako smo pisali u 24sata, odmah nakon očevida smatrana je samoubojstvom, na što su prve reagirale njezine prijateljice, koje su imale dokaze koji su upućivali na to da njena smrt nikako ne može biti samoubojstvo te da su Mihaela i Marko bili u tajnoj vezi koja je imala trzavice. Te kobne večeri 21. rujna prošle godine Mihaela je došla u stan u kojemu je živio Marko.

On je bio mladi policajac koji je tek mjesec i pol ranije dobio službeni pištolj i njihov susret nije bio prvi koji su imali u njegovu stanu. Bili su u začecima svoje veze, no Mihaela je, nekoliko dana ranije, prijateljicama pisala poruke da ne želi više biti s njim u vezi jer je čudan, opsesivan i posesivan. Što se točno događalo te večeri među njima nije poznato jer to zna jedino Smažil, no u javnost su procurile informacije da je nakon opaljenja njegova pištolja oklijevao s pozivom policiji, da je prvo nazvao oca i da je micao stvari po stanu valjda nastojeći prikriti neke dokaze ili prikazati okolnosti Mihaeline smrti drugačijima. Prvo je tvrdio da je on bio u kupaonici kad je opalio njegov pištolj. Kasnije se to ispostavilo lažnom informacijom.

Kad je konačno nazvao policiju i prijavio Mihaelinu smrt, tvrdio je da se sama ubila, da bi se potom, tijekom istrage, utvrdilo da nije bilo tako. Policija je zauzela stav da je riječ o ubojstvu iz nehaja, odnosno dovođenja u opasnost opasnom radnjom ili sredstvom i pod takvom ga je prijavom prepratila u odvjetništvo. To je puno blaže kazneno djelo koje ga smatra odgovornim za nestručno rukovanje pištoljem. No istoga dana je Državno odvjetništvo djelo prekvalificiralo u ubojstvo koje je Smažil počinio namjerno.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku nekoliko je puta produljivao pritvor osumnjičenom Smažilu, tako da se on i dalje nalazi u zatvoru. Zbog čega nema optužnice, mnogima nije jasno. Kako doznaju 24sata, sve se razvuklo zbog niza vještačenja.

- Upravo je detaljna istraga o svim okolnostima događaja, kao i razna i opsežna vještačenja koja su zatražena, razlog zašto još nema optužnice - kažu nam u odvjetništvu. Mihaelini prijatelji, obitelj i osječka javnost već su nekoliko puta istaknuli sumnje da policija pokušava umanjiti Smažilovu krivnju, zbog čega svakoga mjeseca organiziraju miran prosvjed na gradskom trgu.