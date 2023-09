Načelnik o ubojstvu Mihaele: 'Policajac se hvalio, uzeo pištolj pa repetirao, loše je baratao...'

Nije bilo zataškavanja niti prikrivanja. Priznajem jedino da je komunikacija s javnosti bila nespretna - izjavio je Ladislav Bece, načelnik PU osječko-baranjske, piše Jutarnji List.

Naime, načelnik se referirao na okolnosti tragične smrti 21-godišnje Osječanke Mihaele Berak, koju je u srijedu 20. rujna u svom stanu u osječkom Donjem gradu usmrtio 27-godišnji policajac Marko Smažil.

Podsjetimo, i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da ne vidi nikakav problem u postupanju policije.

Bece je u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća Osijeka podnosio izvješće o stanju sigurnosti u Osijeku za prvih šest mjeseci ove godine, ali točkom je dominiralo ubojstvo Mihaele.

- Prilikom prekvalifikacije za zanimanje policajac uspješno je prošao zahtjevne liječničke, psihološke i motoričke preglede, kao i edukaciju o oružju – rekao je Bece i nastavio.

- Ono što smo do sada utvrdili je da su se djevojka i policajac poznavali oko mjesec dana, a ona je u više navrata dolazila k njemu u stan. Tog je dana policajac na našoj porti radio do 18 sati, a tog je dana zadužio novu futrolu. Kada je došao u stan, djevojka je došla k njemu kao i ranije, a on se hvalio novom futrolom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao... i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku - ispričao je Bece, osvrnuvši se potom i na medijski objavljene informacije kako je od vremena smrti do prve dojave prošlo najmanje sat vremena.

- To su krive informacije. O detaljima ne mogu, ali mi imamo komunikaciju djevojke i mogu reći da je proteklo nekoliko minuta od njene zadnje komunikacije do njegovog poziva službi 112. U tom prvom pozivu on je pokušao prikazati da se radi o samoubojstvu ili da se djevojka sama ustrijelila - nastavio je Bece.

- Naša je ekipa došla na očevid, pozvali smo Županijsko državno odvjetništvo, njihova je zamjenica vodila očevid, fotografiralo se, fiskiralo se i izuzelo tragove, snimilo... Vrlo brzo zaključili smo da otpada teza o samoubojstvo ili samoustreljenju, nego da ju je on sam ustrijelio. Uhićen je u jutarnjim satima i od tada mi imamo 24 sata da utvrdimo osnovanu sumnju u počinjenje kaznenog djela te smo išli sa težom kvalifikacijom općeopasne radnje - kazao je Bece.