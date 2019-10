Obitelj žrtve želi pravdu: 'Da postoji Bog, bili bi u zatvoru!'

Kako se osjećam? A kako bih se mogao osjećati? Glava mi nije tamo gdje bi trebala biti. Kad je ona bila mala, bila je moja mezimica. Isto mi je kao da se mom djetetu dogodilo, kaže nam jedan od članova obitelji silovane djevojči ce iz Dalmacije.

- Potreseni smo svi. Otac joj je rastrojen, smršavio je valjda sedam kilograma u ovih nekoliko dana. Rekli su mu da ide na bolovanje, da nije dobro da sad radi - dodaje naš sugovornik.

Ne može nam reći kako mu se rođakinja sad osjeća. Poznaje neke od mladića optuženih za višestruko silovanje.

- Znam ih nekoliko, znam ih u facu. Da ima Boga i pravde, bili bi u zatvoru - rekao nam je razočarani član djevojčine obitelji. Podsjećamo, za 15-godišnjakinju je pakao počeo lani u kolovozu na zabavi s petoricom prijatelja. Trojica su je krenula hvatati za intimne dijelove tijela, a ona im je izmicala i opirala se, bježeći im. Pobjegla je u sobu, a za njom je došao 19-godišnjak. Prisilio ju je na seks. Njezini prijatelji i sumještani to su sve snimali mobitelom. Punu godinu dana su je maltretirali, ucjenjivali, ponovno je silovali, sve to snimali i prijetili da će snimke objaviti. Tako su je iskoristili još četiri puta, svaki put su to činila trojica ili četvorica najednom. Njezini učitelji u školi su primijetili da s njom nešto ne valja i odlučili prijaviti centru za socijalnu skrb, koji je dalje sve prijavio policiji. Policija je sedam mladića (dva 17-godišnjaka, tri 18-godišnjaka i dva 19-godišnjaka), od kojih su petorica iz njezina mjesta, a dvojica iz susjednog, kazneno prijavila u petak.

Prijavljeni su za teška kaznena djela protiv spolne slobode, za spolni odnos bez pristanka, bludne radnje, prijetnje, tjelesne ozljede i iskorištavanje djece za pornografiju.

Oni su svi pušteni na slobodu. Žrtva grupnog silovanja u utorak još nije bila ispitana kod istražnog suca, no Županijski sud u Zadru je u utorak dobio prijedlog za ispitivanjem.

- Dobili smo prijedlog za ispitivanjem te ćemo zakazati ročište - rekao nam je glasnogovornik tog suda Hrvoje Visković.

- Županijsko državno odvjetništvo u Zadru danas je podnijelo žalbu Županijskom sudu u Zadru protiv rješenja suca istrage kojim je odredio mjere opreza u predmetu teškog kaznenog djela protiv spolne slobode. U žalbi protiv rješenja suca istrage Županijsko državno odvjetništvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora protiv pet mlađih punoljetnika po zakonskim osnovama - opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela - rekao nam je u utorak glasnogovornik Duško Berović, zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Doznajemo da djevojčica još nema odvjetnika. Na cijeli mučni slučaj iz Dalmacije osvrnuo se u utorak i ministar Božinović.

- Ocjenjivati je li sud pogriješio ili ne, to neću. Ako je sud i pogriješio, postoji postupak po pravnim lijekovima, podnijet će žalbu i državni odvjetnik, a vjerojatno i oni kojima su izrečene mjere opreza. Sud je donio odluku, ja u to nemam pravu ulaziti niti gledati u njegov spis. Sve što se govori o događaju zvuči loše i treba probati osigurati mir, posebice radi maloljetnice. Svi podaci koji se objavljuju su tajni, jer su maloljetnici, to jako šteti isključivo žrtvi.

Sud treba pustiti da radi svoj posao, žalba je podnijeta. Vjerojatno će biti i ostale. Postoje mehanizmi da se reagira na pravi način. Hoću li ići tamo? Vjerujem da nema nikakve potrebe i da će sud u svojim rokovima donijeti svoje odluke - rekao je ministar Božinović.

Nije želio spekulirati oko mogućeg premještanja postupka i rekao je da će ovo biti složen postupak.

- Razumijem uznemirenost javnosti - rekao je ministar Božinović i naglasio kako je ova buka najveći problem za žrtvu te je zamolio na osjetljivost u izvještavanju i da se ne radi šteta mladoj osobi.

Istaknuo je kako u ovom slučaju treba utvrditi sve činjenice.