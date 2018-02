Obitelji nestalih: Sada čekamo Vučića da riječi pretvori u djela

Hrvatsko izaslanstvo obitelji nestalih u Domovinskom ratu u utorak se u Beogradu sastalo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Reporter: Franjo Lepan

Traže podatke o hrvatskim braniteljima i civilima nestalih tijekom Domovinskog rata, ali i da Vučić utječe na institucije u Srbiji da se aktivno uključe u rješavanje tog problema.

Vučiću su poklonili bedž Crvenog križa za nestale.

Nakon sastanka, novinarima se obratila Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

- Skrenuli smo Vučiću pažnju da srpske institucije nisu odradile svoj posao. O n je osoba koja bi mogla pokrenuti to pitanje, ako to zaista želi. Ja čekam i obitelji nestalih čekaju vjerodostojnost njegovih izjava. Mi nećemo govoriti o konkretnim stvarima, imenima ili bilo čemu. Zahtijevamo suradnju srpskih institucija s institucijama Republike Hrvatske po pitanju rješavanja pitanja nestalih. Vučić je rekao da nema niti jednog razloga da se on ne uključi u to pitanje. I ne zanima ga zaštita osoba koje su bile u nekakvom lancu odgovornosti. Rekao je da će se na dnevnoj, tjednoj razini baviti pitanjem nestalih osoba. Nismo postavili rokove, ne možemo postavljati ultimatume, ali je rečeno da će se na tjednoj razini razgovarati o pitanju nestalih i bit ćemo informirani o pomacima i rezultatima - kazala je Ljiljana Alvir.

Navela je kako je već za tjedan dana najavljen susret u Zagrebu između predstavnika komisija za nestale sa hrvatske i srpske strane na kojem će se razgovarati o konkretnim stvarima.

- Darovali smo Vučiću jednu značku, ja ju imam na reveru i imaju ih sve obitelji nestalih, to je silueta iščupane osobe, znači nestale osobe, to smo dobili povodom Međunarodnog dana nestalih osoba - kazala je Ljiljana Alvir.

- Mi sada čekamo što će se napraviti. Iz nastupa gospodina Vučića i sve ono što znamo o njemu kao srpskom lideru, uvjereni smo da se može nešto napraviti. Mi ćemo biti strpljivi i čekati da pretvori svoje riječi u djela. Prve rezultate čekamo već za tjedan dana - kazala je.

Navela je kako su u vojnim arhivima JNA i generalštaba pohranjeni svi podaci koje oni tražimo.

- Vučić nam je rekao da će on izvršiti potpuni utjecaj na vojsku da preda sve dokumente koji se mogu predati. Arhivi vukovarske bolnice su isto bitni, ali oni JNA su najbitniji jer su najtočniji i najsigurniji - kazala je Ljiljana Alvir.

- Poručili su nam da mi kao obitelji nestalih možemo uvijek i po bilo kojem pitanju doći i provjeriti svoje informacije sa institucijama Srbije, ali mi smo poručili da želimo biti obavještavani, ali da ne želimo biti istražitelji - kazala je.

Napomenula je kako na sastanku nisu uopće razgovarali o Vučićevoj ulozi 90-ima, niti o ulozi bilo koga u ratu.

- Mi imamo vrlo jasne stavove o svemu, ali to nije bila tema razgovora. Mi smo došli ovdje isključivo po pitanju nestalih osoba - rekla je Ljiljana Alvir.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Skupina koja je krenula iz Zagreba susrela se s ostalima u Vukovaru.

- Ne znam što očekujem od susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. S obzirom na sve što smo doživjeli proteklih godina, priznajem da sam skeptičan. A mi samo želimo pronaći svoje najmilije, rekao nam je jučer Dinko Miovec, predsjednik Udruge civilnih invalida i stradalnika Domovinskog rata Požeško-slavonske županije.

Dinko već više od četvrt stoljeća pokušava pronaći oca Josipa. Zarobili su ga pripadnici kozaračke brigade 1991. u Lipiku i od tada mu se gubi svaki trag. U ispovijesti u našem serijalu “Nestali” Dinko je iskreno izjavio kako ga više i ne zanima tko mu je ubio oca. Samo želi naći njegove ostatke i dostojno ga pokopati, kao i preostalih 18 članova, koje će Vučić danas primiti u svojem kabinetu u Beogradu.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Izaslanstvo predvodi Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, koja je Vučića tijekom posjeta Zagrebu upoznala s problemima koji tište obitelji nestalih. Hrvatsko izaslanstvo udruga nestalih u Domovinskom ratu pred Vučića će doći sa zahtjevom da kao predsjednik Srbije izvrši utjecaj na srbijanske institucije koje su relevantne za pitanje nestalih, ali i da dostave Hrvatskoj sve što je tražila kako bi se pitanje nestalih riješilo. Tražit će i sve druge informacije iz arhiva u Srbiji.

- Tražit ćemo zapise iz ratnih dnevnika jedinica JNA koje su bile na okupiranom području Hrvatske. Tražit ćemo i zubne kartone, ali i izjave svjedoka u sudskim procesima iz kojih se daju iščitati podaci o nestalima - kratko nam je rekla Alvir prije puta u Beograd.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Hrvatska trenutačno traga za 1945 nestalih i smrtno stradalih.

- Ključna zapreka rješavanju pitanja nestalih jeste nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama te sekundarnim grobnicama, u koje su premještani posmrtni ostaci - prije puta rekla je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih Hrvatskih branitelja.

- Idemo sa zahtjevom da on prema obećanju koje je dao u Zagrebu, a to je da može pomoći u pitanju rješavanja nestalih osoba, to i učini. Da izvrši utjecaj na institucije u Srbiji koje raspolažu podacima o nestalim osobama i da se Hrvatskoj daju traženi podaci te da se daju podaci koje mi ne možemo točno definirati, ali znamo da se nalaze u arhivima - rekla je Ljiljana Alvir.

Vučić je tijekom prošlotjednog posjeta Zagrebu najavio da će na razgovor u Beograd pozvati predstavnike hrvatskih udruga nestalih. Predsjednica mu je poklonila knjigu “Nestali” autorica Romane Bilešić i Danijele Mikole.