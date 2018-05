Obitelji Koradeovih žrtava: Ubojici spomenik, a nama bol

Samo što me munja nije strefila kad sam vidjela. Znam da je bio u ratu, ali kako mogu jednog ubojicu tako veličati, u šoku se pitala Ivanka Hudić (52) iz Velike Petrovagorske.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ivanki je general Ivan Korade (45) u svojem krvavom pohodu 2008. godine po Zagorju ubio dva člana obitelji, sina Gorana (15) i svekrvu Ciliku (62). Goran je ujedno bio najmlađa od pet žrtava pomahnitaloga generala. Tijelo Davora Petriša nađeno je propucane glave u srijedu 26. ožujka 2008. godine. Varaždinska policija je već tada znala da je Korade iste noći oteo Zlatu Rabuzin. Uspjela mu je pobjeći. Pola sata nakon ponoći, 27. ožujka 2008., krenuo je prema kući 64-godišnjeg Franje Kosa, s kojim je imao nerazjašnjenih poslova još iz vremena prije rata. Kod Kosa je bio i Vlado Knok zvan Pšenica te su zajedno gledali televiziju. Bez ikakva povoda zapucao je na njih. Knok se bacio na pod i pravio se mrtav te tako izbjegao sigurnu smrt. Sat vremena nakon što je ubio Franju Kosa, upao je u kuću u Velikoj Veterničkoj broj 19 gdje je ubio Ciliku Hudić koju je probudila pucnjava. Rastrojeni general je 15-godišnjem dječaku pištolj prislonio ispod brade i opalio. Tisuće policajaca tražilo ga je po Zagorju, a on se skrivao u vikendici samo nekoliko stotina metara udaljenoj od svoje kuće u Velikoj Veterničkoj. Kad je shvatio da se policijski obruč oko njega opasno steže, Korade je iz napuštene vikendice zapucao prema policiji i smrtno ranio Marija Kusanića (32), pripadnika MUP-ovih ''Kobri'', a potom presudio i sebi.

Spomenik obitelji bode u oči

Pokopan je na istome mjesnom groblju u Petrovoj Gori, kao i tri njegove žrtve, Hudići i Franjo Kos. Deset godina je Koradeov grob bio prepušten zaboravu, a prije kojih mjesec dana na njemu je niknuo veliki crni spomenik. Na lijevom stupu spomenika je oznaka Hrvatskoga generalskog zbora, a na desnom grb 7. gardijske brigade Puma, čiji je Korade bio zapovjednik.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Crna spomen-ploča viša je od ostalih i može se vidjeti već s ulaznih vrata groblja. Ivanku naprosto “bode u oči”.

- Dolazimo na groblje jednom mjesečno. Sad svaki put kad dođem, prvo što ću vidjeti bit će taj spomenik - ogorčena je Ivanka. Otkriva nam kako oni nisu imali novca ni da uklešu sinovo ime na nadgrobnoj ploči.

- Baka Cilika je još za života dala uklesati svoje i djedovo ime. Njemu grade spomenik, a nas su svi zaboravili - dodaje Ivanka.

U Generalskom zboru potvrdili su nam da su dali veći dio novca potreban za gradnju spomenika.

- Nitko ne opravdava njegove zločine, to što je učinio u miru doista je strašno. No isto tako ne možemo zaboraviti njegove zasluge tijekom rata. Ipak je on prvi stavio stijeg na kninsku tvrđavu. U ratu je izgubio ruku - rekao nam je tajnik Generalskog zbora Marinko Krešić. Spomenik je, doznajemo, stajao oko 35.000 kuna. Generalski zbor je dao oko 25.000 kuna, a ostatak su dali Tigrovi i Udruga branitelja.

Generali pamte zasluge

U Generalskom zboru kažu da je inicijativu za spomenik dala Koradeova udovica Ljiljana.

- Deset godina je taj grob bio zarastao u travu. Što sam trebala, zakopati ga u vlastitom dvorištu? Sin mi je u zatvoru, muža više nemam. Nitko se ne pita kako i od čega ja živim. Dužna sam više nego cijelo selo vrijedi - uzbuđeno je govorila Ljiljana Korade. Njezina odvjetnica Ana Perković Žaja potvrdila nam je da su Hudići tužili Koradeove nasljednike tražeći odštetu.

- Otprilike istodobno vodila se još jedna parnica u kojoj je država tužila Koradeove nasljednike i tražila povrat odštete koju je isplatila vlasnicima vikendice u kojoj je pronađeno Koradeovo tijelo. U tom postupku rađeno je psihijatrijsko vještačenje na temelju ono malo medicinske dokumentacije koja je bila dostupna te iskaza pet svjedoka. Na temelju toga vještak je zaključio kako je Korade u vrijeme ubojstava bio neubrojiv - objasnila nam je Perković Žaja.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako neubrojiva osoba ne može odgovarati za svoje postupke, država je taj spor izgubila. Poučena tim iskustvom, Hudićima je njihova odvjetnica savjetovala da odustanu od tužbe.

Odustali od tužbi za odštetu

- Rekla nam je da će on i u našem slučaju vjerojatno biti neubrojiv, a da se od neubrojive osobe ne možemo namiriti. Uvjerila nas je da ćemo samo morati platiti sudske troškove koji će biti veliki pa smo se uplašili i odustali - kaže nam Ivanka, koja danas više nije sigurna jesu li donijeli ispravnu odluku.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Obitelji policajca su isplatili 1,3 milijuna kuna

Sud je odbio jednu tužbu Republike Hrvatske radi nadoknade štete za popravak vikendice u koju je Ivan Korade provalio 3. travnja 2008. godine i u kojoj se ubio jer je vještak na temelju iskaza svjedoka utvrdio da je Korade u trenutku ubojstava bio neubrojiv. No, država ustraje u drugoj tužbi radi ubojstva karlovačkog policajca Marija Kusanića. Naime, država je u mirnom sporu obeštetila obitelj ubijenog policajca u vrijednosti od 1.322.996,40 kuna te isti taj iznos tužbom potražuje od Marija Koradea, generalova sina.

Sin Franje Kosa, čiji je otac pokopan na istom groblju, ali u drugom, starijem dijelu, koji je fizički odvojen od novoga dijela, rekao nam je jučer da njemu spomenik ne smeta.

- Nisam ga još vidio. U nedjelju idem ocu na groblje pa ću ga vjerojatno vidjeti. No meni ne smeta spomenik, smeta mi što država ništa nije učinila kako bi spriječila taj zločin. Svi su znali kakav je i da radi probleme davno prije ubojstava te ništa nisu poduzeli. Žao mi je jedino što moj otac nije uspio vidjeti svog drugog unuka - kaže Franjo Kos, koji živi u Sloveniji.