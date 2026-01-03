Obavijesti

Obitelji žive noćnu moru nakon tragedije u Švicarskoj: 'Samo želimo pronaći svoje najmilije'

Piše Snježana Krnetić,
Obitelji žive noćnu moru nakon tragedije u Švicarskoj: 'Samo želimo pronaći svoje najmilije'
Mnoge obitelji još nemaju informacije nestalima nakon požara u švicarskom skijaškom odmaralištu. Identificirane su prve četiri žrtve, u dobi od 16 do 21 godinu. Dio ozlijeđenih liječit će u inozemstvu

Policija je identificirala prve četiri žrtve stravičnog požara u noćnom klubu Le Constellation u švicarskom skijaškom odmaralištu Crans-Montana. Identificirali su tijela dviju Švicarki u dobi od 21 i 16 godina, te dvojice Švicaraca u dobi od 18 i 16 godina, piše BBC. Tijela su predali obiteljima, priopćila je policija. Identifikacija preostalih žrtava se nastavlja, a iz poštovanja prema obiteljima neće objavljivati dodatne detalje. Obitelji prolaze kroz mučno iščekivanje informacija o onima koji se vode kao nestali. Upaljene svijeće i položeno cvijeće za žrtve požara slike su koje dolaze s mjesta tragedije, a mnoge obitelji još nemaju nikakve informacije o svojim najmilijima. Policija kantona Valais priopćila je kako je složeni postupak identifikacije omogućen zahvaljujući intenzivnom radu službenika i Instituta za sudsku medicinu.

