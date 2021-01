U ovoj teškoj godini obilježenoj pandemijom korona virusa, otuđenošću i novim normalnim, obiteljima nestalih u Domovinskom ratu bilo je posebno teško. Kao i prethodnih 29 godina, i dalje ih na srcu peče otvorena rana zbog gubitka najmilijih, koja nikad neće zacijeliti. Iako ih ustrajno traže više od četvrt stoljeća, ostali članovi obitelji u božićno i novogodišnje vrijeme pružali su im spokoj, utjehu, nadu. No ove su godine sjedili sami za stolom, u praznim kućama i stanovima, daleko od svojih obitelji i unučadi. Sami. Zbog korona virusa djeca i unuci bili su kod svojih kuća.

I u toj spokojnoj blagdanskoj tišini koja je potpuno izgubila čar zajedništva, ljubavi i mira, ove nesretne obitelji po ne znam koji put razmišljale su o svojim gubicima. Koji su u to blagdansko vrijeme postali još teži, još veći i još bolniji. Prijašnjih godina okupljali bi se na Međunarodni dan nestalih i na tradicionalnom božićnom domjenku Saveza obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Zbog pandemije korona virusa, na ovogodišnji Međunarodni dan nestalih, umjesto njih su u dvorani bile siluete. Simbol onih za kojima se predugo traga. Izostao je i božićni domjenak, izostao je i zajednički obiteljski božićni ručak, koji im je proteklih godina bio imperativ, utjeha, nada. Zatvorenima u svoja četiri zida, ostala su im sjećanja, uspomene, molitva i vječna pitanja: Gdje su? Hoćemo li ih pronaći za života?

Članovi obitelji nestalih u Domovinskom ratu nevjerojatno su strpljivi ljudi. Treba moći izdržati 29 godina čekanja na informacije o svojim nestalim i neprežaljenim bližnjima. Treba moći nositi se s traumama mnoštva identifikacija, silnim razočaranjima i tugom nakon njih, novom nadom s pojavom neke nove informacije, a potom tugom nakon spoznaje da je lažna i da su opet na početku. Ali obitelji nestalih u Domovinskom ratu nevjerojatno su jake i hrabre. Ni silna bol nije ih slomila, ni silna šutnja, nepravda i bezizlaznost. Ni korona virus.

Iako je ta zla pandemija obilježila ovu 2020. godinu i naglavačke okrenula naš život, ispunila nas strahom i prisilila na prihvaćanje novog normalnog, redakcija 24sata od nestalih u Domovinskom ratu nije odustala ni u ova teška i neobična vremena. Niti će odustati. Iz odgovornosti prema sebi i drugima, posebice članovima obitelji nestalih, nismo odlazili na teren, razgovarali uživo s njima i izlagali ih riziku. No nestali u Domovinskom ratu ostali su prisutni u našim novinama jer smo iz nedjelje u nedjelju i dalje objavljivali ispovijesti obitelji koje su nam svoja sjećanja, tuge i strahove ispripovijedale 2016. i 2017. godine.

Redakcija 24sata je bila i ostat će uz obitelji nestalih u Domovinskom ratu. To je prije svega humanitarno pitanje. Prepoznali smo to i željeli da to shvati cjelokupna hrvatska, ali i međunarodna javnost. U studenom 2016. godine počeli smo serijal “Nestali u Domovinskom ratu”. Upravo zbog obitelji koje već više od dva desetljeća traže svoje najmilije, tim serijalom odlučili smo pokazati da smo uz njih. Da su nam važne. Da smo na njihovoj strani. Iz nedjelje u nedjelju počeli smo objavljivati njihove ispovijesti, njihova sjećanja na nestale članove, njihove posljednje fotografije, pisma, dnevnike, njihove riječi. Isprva skeptični zbog svih udaraca koje im je zadao život i sustav, ipak su nam otvorili vrata svojih domova i svojih srca te podijelili s nama sve strahove, strepnje, čežnje i duboke osjećaje koji ih razdiru godinama.

U studenom 2016. godine Hrvatska je tragala za 1940 ljudi nestalih u Domovinskom ratu. Upravo zbog tog prevelikog broja, ali i zbog toga što su problem nestalih mediji zaboravili i zapostavili, odlučili smo pridonijeti rješavanju tog važnog pitanja, iščupati ga s margina i staviti u fokus javnosti. Željeli smo probuditi svijest i savjest svakog pojedinca da napokon prijavi svaku do sada prešućenu informaciju. Do danas smo objavili više od 170 ispovijesti, a unatoč silnoj tuzi i boli članovi obitelji su nam se otvorili i s nama podijelili višegodišnje razočaranje, nade, misli...

Ispričali su nam kako nestale sinove, muževe, žene, djecu, braću, majke i očeve traže već godinama, mole za njih, pate u tišini, pale im svijeće kraj križeva jer ni danas ne znaju gdje su njihove kosti. Od trenutka nestanka svojih najmilijih obitelji su pokušale sve kako bi ih pronašle. Obilazile su institucije, Srbe povratnike, ispitivale, molile, obilazile grobišta, odlazile na identifikacije.

Nakon četvrt stoljeća ustrajnog traganja tim obiteljima više nije bitno ni tko ih je ubio. Samo žele pronaći posmrtne ostatke i dostojno ih pokopati. Osim već pomalo izblijedjelih slika, jedino što im je od njihovih najmilijih ostalo su uspomene. I možda pokoji predmet koji sve ove godine čuvaju kao relikviju. Uz partnerstvo Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i Ministarstvo hrvatskih branitelja, te pokroviteljstvo predsjednika Republike Zorana Milanovića, serijal “Nestali” iznjedrio je i dvije knjige: “Nestali” i “Nestali 2”, u kojima su objedinjene ispovijesti obitelji. Knjiga “Nestali” promovirana je u studenom 2017. godine u Hrvatskom novinarskom društvu, a knjiga “Nestali 2” dvije godine kasnije u Hrvatskom glazbenom zavodu.

Problematiku nestalih u Domovinskom ratu pronijeli smo i u svijet. Na svečanoj dodjeli priznanja u Washingtonu 2018. serijal “Nestali” osvojio je nagradu za izvrsnost vodeće svjetske medijske organizacije The International News Media Association (INMA). Godinu dana kasnije u njujorškoj dvorani Lighthouse na Manhattanu 24sata su dobila nagradu Digiday za projekt “Nestali”. Nagrada je dodijeljena u kategoriji najboljih medijskih projekata za dobrobit društva. Novinarke Romana Bilešić i Danijela Mikola, koje već četiri godine pričaju priče obitelji nestalih u Domovinskom ratu, lani su odlikovane Redom Danice s likom Katarine Zrinski.

Tijekom protekle četiri godine napravili smo puno kampanja s nestalima u fokusu. Najzapaženija je svakako kampanja “Portreti tuge”. Umjetničke fotografije koje je snimila Sandra Šimunović, fotoreporterka Pixsella, savršeno prikazuju najdublje emocije koje preplavljuju članove obitelji nestalih dok gledaju neki predmet, jedino što im je ostalo od njihovih najmilijih. Izložba s 29 portreta svečano je u veljači 2020. godine otvorena u Palači naroda u Ženevi. Otvaranju izložbe nazočili su veleposlanici misija Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Od početka serijala do danas petero sugovornika iz naših priča pronašlo je svoje najmilije i dostojno ih pokopalo. Nikakve nas pandemije i zla neće spriječiti da njegujemo uspomenu na te ljude, obiteljima podarimo mir i nadu, njegujemo sjećanje i uspomene na njihove najmilije, bilježimo njihove priče i objedinjavamo ih u knjigama. Nastavit ćemo tako i u 2021. godini.