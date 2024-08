Obiteljima poginulih pomoraca Jadrolinija će isplatiti pomoć od 50.000 €, djeci 600 € mjesečno

Obitelji trojice pomoraca, koji su 11. kolovoza poginuli radeći na trajektu 'Lastovo' u Malom Lošinju, dobit će novčanu pomoć od Jadrolinije, neslužbeno doznajeu 24sata.

Naime, obiteljima će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć od najmanje 50.000 eura. Uz to, djeca poginulih pomoraca dobivat će 600 eura mjesečno do kraja svojeg redovnog školovanja, bilo do kraja srednje škole ili do završetka fakulteta ako odluče nastaviti školovanje.

Podsjetimo, u teškoj nesreći na rivi u Malom Lošinju poginuli su kormilari Denis Šarić i Marko Topić te vođa stroja Boško Kostović. Na njih je pala više tona teška rampa Jadrolinijinog broda Lastovo. Rampa je zahvatila i još jednog pomorca koji je završio u bolnici s teškim ozljedama.

Točan uzrok nesreće još ne zna. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić dala je izjavu u Rijeci, nakon tragedije na trajektu Lastovo.

– Agencija dežurnih službi zaprimila je obavijest o predmetnoj nesreći putničkog broda Lastovo. Dežurni istražitelji krenuli su na obavljanje očevidnih radnji, i one će biti dovršene do kraja dana. Agencija ne utvrđuje krivnju i odgovornost, već sprečavanje nesreća u budućnosti u sva tri oblika prometa. Do kraja dana bit će ispitani svi osim jedne osobe jer nije u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja – kazala je ravnateljica na početku. O detaljima Vukić nije htjela govoriti. Komentirala je kako Agencija tek ''izdaje preporuke za sprečavanje nesreća u budućnosti''. Agencija bi prvo trebala izdati nejavni nacrt izvješća koji će biti dostupan obitelji unesrećenih, tvrtki i svim zainteresiranim stranama, a na kraju se objavljuje i konačno izvješće koje će biti dostupno javnosti te bi trebalo otkriti što se točno dogodilo. Nacrt i konačno izvješće, poručila je Vukić, trebaju biti gotovi do kraja godine.

24sata je pak neslužbeno doznao kako rampa broda najvjerojatnije nije bila osigurana zaštitnim klinom. koji onemogućava rampu trajekta da se spusti.