Obiteljski liječnici nemaju niti maske, prvi su na udaru korone

Imam još 23 jednokratne, kirurške zelene maske i dvije kutije rukavica. Tehnički, maska je jednokratna, i trebali bi u danu promijeniti najmanje dvije, tri, ali si to s ovakvim "zalihama" ne možemo priuštiti, otkriva nam jedna liječnica opće prakse iz Primorja. I drugi obiteljski liječnici s kojima smo razgovarali, a svi su oni na prvoj liniji borbe protiv korona virusa, muku muče s maskama, rukavicama, antisepticima. Opća praksa u domovima zdravlja je još, kažu, koliko toliko opskrbljena, ali oni, zakupci, jako loše stoje, i snalaze se kako god znaju.

- I sestra i ja pošpricamo masku s antiseptikom, stavljamo ih na sunce, provjetravamo ordinaciju stalno, snalazimo se kako god možemo. A sve što imamo, imamo iz starih zaliha, ništa dodatno nismo dobile otkad je počela kriza u Italiji, kaže nam jedna od liječnica.

O zaštitnim jednokratnim mantilima, kažu liječnici, samo mogu sanjati. U domovima zdravlja ih još i ima ponešto, kao i kapa, naočala također, ali oni, zakupci nemaju ništa od toga. Apeliraju na ljude da ne kupuju bezrazložno maske, pa još i na crno, a od države traže da kažnjava profiterstvo.

'Snalazimo se, ali i to će puknuti'

- Ovo što imamo - maske i rukavice, antiseptike, nabavili smo prije mjesec dana. Općenito se oprema nabavljala iz mjeseca u mjesec, nitko nije ništa gomilao preko onoga što nam inače u radu treba, tko je mogao znati. A sad nam ti zadnji resursi nestaju, kaže jedna druga obiteljska liječnica.

Njezin kolega dodaje kako se ipak stvari unatrag par dana pomiču nabolje i čini im se da će, nakon bolnica, i oni, na prvoj liniji obrane, dobiti nešto. Pravo je čudo, zapravo, da nam se već dosad nije dogodio i gori scenarij, upravo tu, na prvoj liniji obrane, kao što se desilo, primjerice, slovenskoj Metliki.

Tamo je zaraženi liječnik bio u kontaktu kako s pacijentima u ambulanti, tako i u domu umirovljenika pa je - buknulo. Naši obiteljski liječnici su zaštitnu opremu nabavljali iz mjeseca u mjesec, nikad nisu stvarali zalihe, a sad su zadnji u liniji opskrbe. Upravo su oni, međutim, filter prema KBC-ovima, i da ih nema, bolnice bi bile pretrpane.

- U početku je bilo katastrofalno, ali je sad nešto bolje, jer smo drugačije organizirali rad. Međutim, ako se nastavi ovako, i ta će organizacija popucati, kaže liječnik. Naime, do daljnjega su odgodili pacijente kojima treba izmjeriti tlak, poslušati ih i slično, one redovite, ali to neće moći još tako dugo, tjedna do dva najduže, kaže doktor iz centra Zagreba.

Velik broj pacijenata su mu umirovljenici, koje se s njihovim kroničnim bolestima može 'odgoditi' na neko kratko vrijeme, ali sve duže od toga nije dobro. Fizičkih pregleda ima nešto, ali minimalno, i upravo bi im u tim slučajevima, kažu liječnici, neophodni bili zaštitni mantili, kapa, bolja maska.

Za one koji, srećom, ambulantu ovih dana ne trebaju, liječnici opisuju kako to kod njih sad izgleda.

Svakih 15 do 20 minuta jedan pacijent

- Pacijenti nam se najave telefonom i na taj način, što nije sretno rješenje, nastojimo pomoći što većem broju njih. Ako po nešto moraju fizički doći, primjerice po uputnicu, dobiju termin, tako da u čekaonici gotovo nikad nikoga nema, pokušavamo ih rasporediti barem na svakih 15, 20 minuta razmaka. Improvizirali smo i sobu za izolaciju, ako dođe netko nenajavljen, s kašljem, opisuju liječnici.

Ukoliko se netko preko telefona žali na respiratorne probleme, odmah mu pišemo uputnicu za dalje, kažu obiteljski liječnici. Boje se da kronični bolesnici, onkološki pacijenti, ljudi kojima je odgođena fizikalna terapija i slično, neće još dugo moći izdržati čekanje.

- A gdje su tek novooboljeli, ljudi koji su sad, ili će skoro tek biti, novi onkološki i drugi pacijenti, to će biti jako stresno i teško za sve, kažu liječnici. I ova će kriza, ne sumnjaju, povećati broj oboljelih od nekih drugih bolesti. Trenutačno, sad su liječnicima najveći problem maske, kojih nemaju ni za lijek, ali vape i za zaštitnim mantilima.

'Trebaju mi barem dvije maske dnevno, a imam ih 10 ukupno'

- Trebaju mi barem dvije maske dnevno, to bi bio minimum minimuma, a ja ih imam još desetak ukupno, zaključuje liječnik. Njegova kolegica iz Primorsko-goranske županije dodaje kako je zadaća obiteljskih liječnika u bitki s korona virusom rasteretiti bolnički sustav što je više moguće, a ne oprema ih se dovoljno.

- Kad bi i mi bili nedostupni pacijentima, kad bi ih odbijali, svi bi oni krenuli put KBC-ova. Zato smo mi u sustavu jako važan filter, ističe liječnica.

Od veletrgovaca medicinskim materijalom i opremom može se čuti kako bolnice uglavnom uspijevaju namiriti, što nije slučaj s ambulantama, kako liječnika, tako i stomatologa. Stomatolozi, koji su dosad dežurali u svojim ordinacijama samo za hitne slučajeve, sad drugačije organiziraju rad - izmjenjivat će se na dežurstvima na samo nekoliko određenih punktova u gradovima, u domovima zdravlja. Tako će ordinacije biti rasterećene, i manje izložene širenju virusa. Hoće li na taj način početi raditi i opća praksa, još se ne zna.

Ljekarnici i dalje svaki dan ulove kršitelje samoizolacije

Što se prekršitelja samoizolacije tiče, liječnici kažu da dobivaju popis pacijenata koji su u samoizolaciji, ali on nije uvijek ažuran. Ljekarne su te koje, također, trebaju uzeti zdravstvenu iskaznicu svakog tko im ulazi, i prijaviti one koji bi trebali biti u samoizolaciji. U Hrvatskoj ljekarničkoj komori doznajemo da i dalje "hvataju" prekršitelje, četvero ih je bilo samo jučer ujutro, i tako svaki dan.

Ljekarnici se trude provjeriti svaku zdravstvenu iskaznicu, no od gužve, kažu neki, to ne stižu.

