UBOJSTVO NA SVEUČILIŠTU

Objava Kirkove supruge na X-u samo par sari prije atentata je simbolična? Evo što je napisala

Objava Kirkove supruge na X-u samo par sari prije atentata je simbolična? Evo što je napisala
Charlie Kirk bio je blizak suradnik američkog predsjednika Donadalda Trumpa i ubijen je u atentatu tijekom skupa na sveučilištu u Uti

"Bog je naše utočište i snaga, uvijek prisutna pomoć u nevolji", napisala je 36-godišnja Erika, supruga ubijenog Kirka (31).

Charlie Kirk bio je blizak suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i ubijen je u atentatu tijekom skupa na sveučilištu u Uti. Prema riječima sveučilišnih dužnosnika, incident je uključivao jedan hitac. Kirk je umro u bolnici.

Na sveučilištu, prilikom debate s okupljenim studentima, u publici je bila i njegova supruga s djecom. Kirk i Erika vjenčali su se 2021. godine, a imali su dvoje djece, kćer i sina. 

