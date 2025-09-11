Charlie Kirk bio je blizak suradnik američkog predsjednika Donadalda Trumpa i ubijen je u atentatu tijekom skupa na sveučilištu u Uti
UBOJSTVO NA SVEUČILIŠTU
Objava Kirkove supruge na X-u samo par sari prije atentata je simbolična? Evo što je napisala
"Bog je naše utočište i snaga, uvijek prisutna pomoć u nevolji", napisala je 36-godišnja Erika, supruga ubijenog Kirka (31).
Charlie Kirk bio je blizak suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i ubijen je u atentatu tijekom skupa na sveučilištu u Uti. Prema riječima sveučilišnih dužnosnika, incident je uključivao jedan hitac. Kirk je umro u bolnici.
Na sveučilištu, prilikom debate s okupljenim studentima, u publici je bila i njegova supruga s djecom. Kirk i Erika vjenčali su se 2021. godine, a imali su dvoje djece, kćer i sina.
