Objavili natječaj za treći trak zagrebačke obilaznice. Za prvu dionicu čak 42 milijuna eura

Piše HINA,
Zagreb: Gužva na obilaznici zbog prometne nesreće | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Hrvatske autoceste objavile su u srijedu u elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) natječaj za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura.

Postojeći dvotračni kolnik duljine 4,5 kilometara autoceste A3 proširit će se na tri vozna traka plus zaustavni trak u svakom smjeru. Ukupna širina novog profila autoceste iznosit će 39,5 metara. Kroz tu dionicu dnevno prolazi preko 80.000 vozila, navodi se u natječajnoj dokumentaciji.

Najsloženiji dio projekta predstavlja rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta "Dubava" dugačkog 29 metara sa širinom od 2 x 18,95 metara. Za vrijeme gradnje izgradit će se privremeni most kako se promet ne bi prekidao. Projektom je predviđena modernizacija prometne signalizacije s LED displejima za promjenjive prometne znakove, postavljanje meteoroloških stanica za praćenje vremenskih uvjeta te laserskih brojača prometa.

Zagreb: Zbog nesreće na obilaznici stvaraju se kolone
Zagreb: Zbog nesreće na obilaznici stvaraju se kolone | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zbog smještaja u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Stara Loza i Mala Mlaka, autocesta će dobiti potpuno zatvoreni sustav odvodnje s osam separatora. Za zaštitu od povećane buke izgradit će se preko dva kilometra zaštitnih zidova visine do pet metara koji će štititi 36 stambenih objekata.

Gradnja će se odvijati 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane. Rok za dostavu ponuda je 6. listopada, a radovi moraju biti završeni u roku od 540 radnih dana, najkasnije do 15. lipnja 2028. godine. Prema dokumentaciji, subote, nedjelje i državni blagdani računaju se kao radni dani jer će se radovi izvoditi kontinuirano kroz cijeli tjedan.

Ta investicija predstavlja prvu fazu modernizacije prometne infrastrukture oko Zagreba. Očekuje se i objava natječaja za proširenje autoceste A1 na dionici Zagreb-Karlovac trećim trakom, a taj taj projekt, prema najavama, vrijedan je oko 200 milijuna eura i trebao bi biti završen do 2028. godine.

