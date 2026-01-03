Obavijesti

KRAJ JEDNE ERE

Objavili osmrtnicu za 'Tri volta': Kultna gostionica u Splitu nakon 54 godine zatvorila svoja vrata

Piše Tina Jokić,
Foto: Facebok/privatna arhiva

Gostionica je bila svratište i svetište za različite društvene slojeve, mjesto gdje se za malo novca jelo dobro. Desetljećima se opirala mijenama u gradu pod Marjanom. Povodom zatvaranja objavljena je i osmrtnica

Nakon pune 54 godine u Splitu je zatvorena kultna gostionica službenog imena 'Dioklecijan', a neslužbeno poznata kao 'Tri volta'. Na fantastičnoj lokaciji iznad same splitske Rive, 'Tri volta' su desetljećima odolijevala trendovima takozvane fine gastronomije; tamo su se mogla pronaći sasvim obična jela za sasvim običan puk. Gostionica je godinama bila svratište i svetište za različite društvene slojeve, poput male institucije ili terapeutske zajednice koja se opirala mijenama u gradu pod Marjanom, posebice njegovom prilagođavanju turističkoj sviti. No, ipak nisu preživjeli.

Split: Ante Prki?, vlasnik kultne konobe Tri volta
Split: Ante Prki?, vlasnik kultne konobe Tri volta | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prigodno događaju, objavljena je i osmrtnica povodom trajnog zatvaranja legendarne zalogajnice u kojoj su svoje vrijeme 'trošile' brojne generacije uživajući u srcu Dioklecijanove palače. Konoba je osnovana davne 1971. godine, a razlog zatvaranja leži u godinama ljudi koji su to mjesto držali na životu. Njegov vlasnik Ante Prkić preminuo je 2022. godine, u 90. godini života.

