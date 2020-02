Objavili Šerićev račun za Filipa Zavadlava: "To je katastrofa!"

Policija je dala dozvolu za prosvjed 15. veljače u Zagrebu na Trgu kralja Tomislava, kojeg organizira grupa podrške Filipu Zavadlavu "Pravda za sve, otpor sustavu", a organizatori su to objavili na još jedinoj aktivnoj Facebook stranici grupe "Pravda za Filipa", na kojoj je osvanuo i broj bankovnog računa Filipova odvjetnika Branka Šerića na koji se može uplaćivati novac za njegovu obranu.

U jeku priprema prosvjeda u Zagrebu novu je pomutnju u ionako razasuto članstvo Facebook grupa osnovanih za potporu Filipu Zavadlavu unijela javna objava predračuna za dosadašnje Šerićeve usluge u iznosu od nešto većem od 28.000 kuna za početni angažman oko njegove obrane, zbog čega je odvjetnik sa zagrebačkom adresom od 14. do 16. siječnja boravio u Splitu.

Predračun s prvim odvjetničkim troškovima u slučaju Zavadlav, u čijemu dnu stoji broj žiro računa Šerićeva odvjetničkog društva u Zagrebačkoj banci objavila je na svom Facebook profilu i Filipova majka Etel, a brzinom munje proširio se po raznim grupama okupljenih oko Filipova imena, piše Slobodna Dalmacija.

- Odvjetničko društvo nam je poslalo predračun, a Filipova majka objavila ga je na svom Facebooku. Ljudi su na njega odreagirali ovako i onako. Ali kako god su odreagirali, počeli su uplaćivati. Stalno smo na vezi s odvjetnikom, sve jer transparetno - kazala nam je Lana Ružić, jedna od organizatorica prosvjeda.

Ružić je potom za Slobodnu dodala:

- Filipov otac me, vidjevši taj predračun, odmah pitao što treba prodati da bi se podmirili troškovi njegove obrane, no majka se nije ponudila. Naravno da neće ništa prodavati... Gospodin Šerić nije dao nikakav rok za uplatu, osobno nam je u našoj Viber grupi napisao: "Lana, opušteno, kako bude, ići će". I to je to, ništa on nije požurivao. A ljudi sad uplaćuju... Nas nekoliko iz grupe nije bilo za objavu odvjetnikovog računa. Iskreno, mi nemamo još ugovor.

S objavom predračuna i kako se cijela priča razvija nije zadovoljan odvjetnik Branko Šerić.

- To je katastrofa, nemam pojma o tome. Ne vrtim Facebook, ništa ne znam. Troškove sam imao i imat ću, a kako i tko će što platiti... S tim predračunom na Facebooku nemam veze. Nisam ga ni vidio, niti ću to gledati - rekao je Šerić.

Istaknuo je da unatoč svemu neće odustati od obrane Filipa Zavadlava, te rekao da ga je posjetio. Lana Ružić je otkrila da se Zavadlav oporavlja, da komunicira, da se malo udebljao, ali da je još uvijek u šoku.

