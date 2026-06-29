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Objavili su nove cijene goriva!

Piše Ivan Hruškovec,
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Objavili su nove cijene goriva!
Foto: Srecko Niketic/Pixsell

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.

Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesena dva prijedloga akta kojim Vlada nastavlja regulacijom cijena štititi građane od porasta cijena nastalih poremećajima na energetskom tržištu i to: Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, objavili su iz Vlade.

S obzirom na značajan projicirani pad maloprodajnih cijena derivata, i visine trošarine kao i premije energetskih subjekata dijelom su otpuštene i korigirane prema cijenama koje su vrijedile prije energetske krize, navodi se.

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1735 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1445 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0986 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9237 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4616 EUR/kg za velike spremnike.

Nove cijene iznosit će:

1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,03 EUR/l)
1,54 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,05 EUR/l)
0,96 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,10 EUR/l)
1,21 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,08 EUR/kg)
1,79 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,08 EUR/kg)

Vlada navodi kako bi bez mjera cijene iznosile:

1,62 EUR/l za benzinsko gorivo
1,64 EUR/l za dizelsko gorivo
0,96 EUR/l za plavi dizel
1,30 EUR/kg za UNP za spremnike
2,00 EUR/kg za UNP za boce

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