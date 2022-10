Objavili popis 513 najboljih nastavnika u Hrvatskoj. Otkrijte jesu li i vaši na ovom popisu!

Jako sam ponosna na sve što sam uspjela postići, radim već 19 godina u prosvjeti i profesor savjetnik sam po pozivu. Ova nagrada je veliki poticaj za nas, jako sam ponosna što sam dio ovoga svega. Ovdje nas ima i odgojitelja i nastavnika i učitelja i to je jedno stvarno plemenito zanimanje. I budeš baš važan i velik kad vidiš kolege i kd vidiš da to netko cijeni, kazala nam je Marta Živatović, nastavnica u Industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu. Za ovu, kako kaže, posebno priliku, odjenula je komplet koji je sama sašila od "slavonskih peškira".

Ona je jedna od 513 prosvjetnih djelatnika koji su u utorak, na Svjetski dan učitelja, na svečanoj ceremoniji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnicvi u Zagrebu primili priznanje za najboljeg odgojno-obrazovnog djelatnika u u školskoj godini 2021./2022. Ministar znanosti i obrazovanja svima nagrađenima, ali i onima koji nisu ušli u izbor, poručio je kako je učiteljski poziv plemenit, jer ljudski život je stalno učenje i poučavanje i mi svi postajemo ljudi upravo učeći i poučavajući. Radovan Fuchs podsjetio je kako se Svjetski dan učitelja obilježava na dan kad je 5. listopada 1969. potpisana UN-ova Preporuka o statusu učitelja.

- Jedna od vrijednosti koje su naznačene u Preporuci je osjećaj osobne i zajedničke odgovornosti za učenike koji su im povjereni. Mi smo odlučili nagraditi 513 nastavnika koji su pokazali upravo takav osjećaj odgovornosti. Ali nam je jasno da među 35.000 nastavnika u OŠ i 25.000 u SŠ ima daleko njih koji zaslužuju tu nagradu. Naše povjerenstvo je imalo nimalo lak zadatak između svih pristiglih prijava odabrati najbolje od najboljih - istaknuo je u svome govoru.

Ministar je, inače, bio prava zvijezda u NSK jer se većina nagrađenih djelatnika htjela fotografirati s njim.

'Ovo je dokaz da sam na pravom putu'

A da status učitelja treba biti bolji u našem društvu, izrazili su mnogi naši sugovornici.

- Status učitelja treba cijeniti, no neću kritizirati, ovo je prekrasan dan za sve nas, mi smo ovdje radi naših učenika i čestitam svim učiteljima današnji dan. Mislim da je socijalizacija ono na čemu se više treba raditi s učenicima nakon teškog perioda koji je iza nas. Mislim da ih treba pripremiti i učiti novim kompetencijama. Svi naučimo čitati, pisati i računati, mislim da je važno da se naučimo snalaziti se u životu - kazala nam je jedna od dobitnica, Martina Mikulaš, učiteljica razredne nastave u 4. razredu u OŠ Ante Kovačića iz Zagreba.

'Moramo stalno raditi na sebi'

Da je učiteljski posao zvanje, potvrdila nam je i nastavnica geografije i engleskog iz splitske OŠ Bol Tihana Modrić, OŠ Bol u Splitu, iz koje ove godine dolazi nekoliko nagrađenih nastavnika.

- Prije svega, ovo je velika čast, primiti ovakvo priznanje i biti izabrana među 513 odgojno-obrazovnih djelatnika u Hrvatskoj. Ovo je vjetar u leđa i dokaz da sam na pravom putu. Zahvaljujem se ujedno i svojim učenicima te kolegama, jer biti dio takvog tima je veliko priznanje. Nisam jedina iz naše škole koja je proglašena najuspješnijim djelatnicima, tu su još i Danijela Maurac, te Martina Galić. Ovo je poziv, biti učitelj, to je nešto posebno i biti okružen mladim snagama i to me ispunjava. Radim za njih i uživam u tom okruženju. Da ponovo moram birati posao, sigurno bi bio opet u istoj branši, a nikako izvan školskog sustava - kazala nam je splitska nastavnica.

A njezin kolega u struci, koji je lani primio i nagradu za najboljeg nastavnika na svijetu, prof. geografije Dejan Nemčić, kaže kako ipak treba reći da status nastavnika nije dobar, ni u u javnosti, ni među roditeljima.

- Ono što je naglasio i ministar, mi učitelji ne smijemo prestati raditi na sebi, moramo i dalje motivirati svoje učenike, prikazivati lijepe metode rada u javnosti, ali bi i mediji trebali prikazivati i one ljepše strane obrazovnog sustava. Ima tu svakakvih slučajeva, ali mislim da je iznošenje onih pozitivnih priča početak vraćanja autoriteta učiteljima u našem društvu - zaključio je.

Nastavnik Josip Matković, jedan od voditelja nastavničke grupe Školska zbornica, istaknuo je kako je važno da se prosvjetnim djelatnicima nastavi dodjeljivati ova nagrada jer je to pokazatelj da se njihova struka ipak cijeni. Nagrađeni nastavnici, osim priznanja, primit će i nagradu od 10.000 kuna bruto.

