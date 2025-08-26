Obavijesti

News

Komentari 13
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
Split: Ku?a u vlasništvu Marka Perkovi?a Thompsona | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu

Tjednik Nacional je u današnjem izdanju objavio sadržaj dva vještačenja vezana za terasu i bazen Marka Perkovića Thompsona u Splitu. Radi se o tome da je Perković vlasnik objekta na Put Radoševca 46, ali je sporna terasa koja se nalazi na krovu susjedne zgrade na šetalištu Ivana Pavla II. Thompsonova zgrada je bila izgrađena mimo dozvole i gabarita prije nego ju je on preuzeo, ali ju je legalizirao prije 10 godina. Perković je u sporu sa stanarima susjedne zgrade čiji su stanovi ispod terase na kojoj je ravni krov na kojem je bazen i uređeni travnjak.

Prošli tjedan je splitsko Općinsko državno odvjetništvo diglo i optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga koji je novinare doveo do terase, te ih tereti za narušavanje nepovredivosti doma. Radi se o slučaju od prije četiri godine, kada je novinarska ekipa radila priču o sporu susjeda s Thompsonom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je pokrenuo izvanredni nadzor koji će utvrditi je li sve u redu s postupkom nižerangiranog odvjetništva. 

Nacional danas donosi ekstenzivne izvatke iz dva vještačenja koje je, kako pišu, naručio upravo Branko Miodrag. Oba su napisana od ovlaštenih sudskih vještaka, a u jednom se navodi da Perkovićev zahvat predstavlja ozbiljnu potencijalnu ugrozu, dok se u drugom pobrojane sve pravne nelogičnosti pri izgradnji i legalizaciji objekta koji je sada u vlasništvu pjevača. 

- Predmetni građevinski i instalaterski radovi izvedeni na ravnom krovu objekta ugrožavaju projektiranu sigurnost u slučaju požara objekta, ugrožavaju projektirani stupanj higijene, zdravlja i okoliša objekta.... te je zahvat(građevinski i instalaterski) izveden protivno propisima i opće poznatim pravilima struke, te može uzrokovati opasnost za ljude ili imovinsku štetu većeg opsega – citira Nacional nalaz koji potpisuje vještak Marko Jakobović iz tvrtke Tening i koji je izrađen 2023. godine.

Jakobović, uz ostalo, posebno problematizira bazen za kojeg navodi da u njega, kada je pun, stane 54 tone vode, te u slučaju potresa "predstavlja realnu opasnost za mehaničku otpornost i stabilnost zgrade". Navodi i da armiranobetonska ploča nije predviđena za konstrukciju bazena, te predstavlja opasnost od pucanja i/ili procurivanja u donje stanove". To je samo dio vještačenja koji je objavio tjednik. 

Nacional ekstenzivno donosi i drugo vještačenje iz 2024. godine u kojem sudski vještak Ivan Martić na 34 stranice opisuje kronologiju izgradnje zgrade i da su iz nadležnog gradskog ureda i u Državnom inspektoratu morali otpočetka biti upoznati da se zgrada gradi van gabarita i dozvole, te da nikada nije trebala biti upisano i etažirano tako da zalazi u susjednu česticu niti je trebala dobiti uporabnu dozvolu i biti legalizirana.  Investitor u zgradu je inače na početku bila tvrtka Dal-koning.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025