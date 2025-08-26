Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Tjednik Nacional je u današnjem izdanju objavio sadržaj dva vještačenja vezana za terasu i bazen Marka Perkovića Thompsona u Splitu. Radi se o tome da je Perković vlasnik objekta na Put Radoševca 46, ali je sporna terasa koja se nalazi na krovu susjedne zgrade na šetalištu Ivana Pavla II. Thompsonova zgrada je bila izgrađena mimo dozvole i gabarita prije nego ju je on preuzeo, ali ju je legalizirao prije 10 godina. Perković je u sporu sa stanarima susjedne zgrade čiji su stanovi ispod terase na kojoj je ravni krov na kojem je bazen i uređeni travnjak.

Prošli tjedan je splitsko Općinsko državno odvjetništvo diglo i optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Petra Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga koji je novinare doveo do terase, te ih tereti za narušavanje nepovredivosti doma. Radi se o slučaju od prije četiri godine, kada je novinarska ekipa radila priču o sporu susjeda s Thompsonom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je pokrenuo izvanredni nadzor koji će utvrditi je li sve u redu s postupkom nižerangiranog odvjetništva.

Nacional danas donosi ekstenzivne izvatke iz dva vještačenja koje je, kako pišu, naručio upravo Branko Miodrag. Oba su napisana od ovlaštenih sudskih vještaka, a u jednom se navodi da Perkovićev zahvat predstavlja ozbiljnu potencijalnu ugrozu, dok se u drugom pobrojane sve pravne nelogičnosti pri izgradnji i legalizaciji objekta koji je sada u vlasništvu pjevača.

- Predmetni građevinski i instalaterski radovi izvedeni na ravnom krovu objekta ugrožavaju projektiranu sigurnost u slučaju požara objekta, ugrožavaju projektirani stupanj higijene, zdravlja i okoliša objekta.... te je zahvat(građevinski i instalaterski) izveden protivno propisima i opće poznatim pravilima struke, te može uzrokovati opasnost za ljude ili imovinsku štetu većeg opsega – citira Nacional nalaz koji potpisuje vještak Marko Jakobović iz tvrtke Tening i koji je izrađen 2023. godine.

Jakobović, uz ostalo, posebno problematizira bazen za kojeg navodi da u njega, kada je pun, stane 54 tone vode, te u slučaju potresa "predstavlja realnu opasnost za mehaničku otpornost i stabilnost zgrade". Navodi i da armiranobetonska ploča nije predviđena za konstrukciju bazena, te predstavlja opasnost od pucanja i/ili procurivanja u donje stanove". To je samo dio vještačenja koji je objavio tjednik.

Nacional ekstenzivno donosi i drugo vještačenje iz 2024. godine u kojem sudski vještak Ivan Martić na 34 stranice opisuje kronologiju izgradnje zgrade i da su iz nadležnog gradskog ureda i u Državnom inspektoratu morali otpočetka biti upoznati da se zgrada gradi van gabarita i dozvole, te da nikada nije trebala biti upisano i etažirano tako da zalazi u susjednu česticu niti je trebala dobiti uporabnu dozvolu i biti legalizirana. Investitor u zgradu je inače na početku bila tvrtka Dal-koning.