Objavili su pravila za inkluzivni dodatak: Evo što trebate znati

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je upute za nasljednike osoba koje su za života podnijele zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, ali su preminule prije donošenja konačne odluke. Nasljednici u takvim slučajevima mogu zatražiti nastavak ili obnovu postupka, a ključni dokument za pokretanje procesa je pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili dokaz o pokrenutom ostavinskom postupku.

Iz Ministarstva ističu kako podaci o nasljednicima nisu dostupni nadležnim institucijama, zbog čega se postupak ne može pokrenuti bez potrebne dokumentacije.

Za podnošenje zahtjeva propisani su rokovi 30 dana od saznanja o mogućnosti nastavka postupka te najduže tri godine od njegova pokretanja. Nakon prikupljene dokumentacije, nasljednici se obraćaju Hrvatskom zavodu za socijalni rad prema mjestu prebivališta preminule osobe.

- Uvažavajući osjetljivost životnih okolnosti u kojima se nalaze obitelji i nasljednici preminulih osoba, upute se donose kako bi im se na jasan, jednostavan i dostupan način pojasnilo mogu li zatražiti nastavak ili obnovu postupka, kome se trebaju obratiti te koja je dokumentacija potrebna. Ministarstvo na ovaj način želi osigurati da se svaki postupak koji je osoba za života pokrenula razmotri do kraja, u skladu sa zakonom i na temelju dostupne dokumentacije, a s ciljem da sustav socijalne skrbi bude usmjeren na dostojanstvo korisnika i podršku obiteljima - poručili su iz Ministarstva.

Nasljednici će se, uz pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, obraćati nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta osobe za koju se postupak vodio. Postupak će se dovršavati na temelju raspoložive dokumentacije.

Upute za korisnike dostupne su na stranicama Ministarstva, a dodatne informacije građani mogu dobiti u područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad te putem besplatnog info telefona 0800 200 090, radnim danom od 8 do 15 sati. Radi dobivanja kvalitetnije usluge organiziran je pozivni centar, u kojem će iskusni socijalni radnici biti dostupni za sva dodatna pitanja.