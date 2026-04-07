Kasne rješenja za inkluzivni dodatak i njegovatelje: Revizija dala uvjetno mišljenje Zavodu

Državni ured za reviziju dao je Hrvatskom zavodu za socijalni rad za 2024. uvjetno mišljenje i za financijske izvještaje i za usklađenost poslovanja, a najveće nepravilnosti odnose se na višemjesečna kašnjenja u rješavanju prava na inkluzivni dodatak i status roditelja njegovatelja. Revizori su utvrdili da se postupci utvrđivanja prava u velikom broju slučajeva ne provode u skladu s rokovima koji su propisani zakonima pa je tako u 2024. rješenje na inkluzivni dodatak kasnilo i po tri mjeseca, a ono za roditelja njegovatelja i po pet mjeseci.

Zaprimljeno 252.000 zahtjeva, neriješeno 30 posto

Zavod je u 2024. zaprimio 252.122 zahtjeva za priznavanje prava za inkluzivni dodatak i statusa roditelja njegovatelja, a do konca te godine riješio je 70 posto zaprimljenih.

Riječ je o financijski najznačajnijim naknadama. Naime, rashodi Zavoda u 2024. najvećim se dijelom odnose na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od gotovo 861,7 milijuna eura, pri čemu je najveći dio isplaćen za inkluzivni dodatak - 583,8 milijuna eura te za naknade roditelj njegovatelj ili njegovatelj - 73,1 milijun eura.

Zakon o inkluzivnom dodatku stupio je na snagu u siječnju predmetne 2024. godine, a njime je propisano da je Zavod dužan donijeti i dostaviti rješenje u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, odnosno 30 dana ako jest.

Zakon također propisuje da će Zavod zatražiti nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ako je za odlučivanje o pravu na inkluzivni dodatak potrebno utvrđivanje činjenice invaliditeta, odnosno oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Revizori su utvrdili kako je Hrvatski zavod za socijalni rad takav nalaz zatražio za sve pokrenute postupke. Također su u većem broju slučajeva utvrdili da su rješenja donesena nakon isteka zakonskog roka od 30 dana, a u pojedinim postupcima i do tri mjeseca nakon roka.

Nadalje, slična kašnjenja utvrđena su revizijom i kod dijela rješenja o pravu na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja pa su tako, u pojedinim slučajevima, rješenja donesena i do pet mjeseci nakon zakonom propisanog roka.

I za to pravo, ali Zakonom o socijalnoj skrbi, propisani su rokovi od 15, odnosno 30 dana, a revizijom su utvrđena kašnjenja i to ne samo u složenijim predmetima u kojima se provodio ispitni postupak, nego i u onim jednostavnijim.

Kod oba prava, nakon donošenja pozitivnog rješenja korisnicima su isplaćivani zaostaci od dana podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka do izvršnosti rješenja.

Revizija naložila donošenje rješenja u rokovima

Revizija je naložila donošenje rješenja u zakonskim rokovima te Zavodu preporučila da poduzme aktivnosti za skraćivanje postupaka u kojima je potrebno pribaviti vještačenja.

U očitovanju na nalaz revizije, Zavod je naveo kako prihvaća nalog u dijelu u kojem ima utjecaja na trajanje postupaka za donošenje rješenja, no pri tome je istaknuo kako ne može utjecati na trajanje postupka vještačenja jer se ono provodi izvan njegove nadležnosti.

Također je prihvatio preporuku za skraćivanje postupaka u kojima je potrebno pribaviti vještačenja te naveo da će u okviru svojih organizacijskih mogućnosti poduzeti aktivnosti kako bi se u najkraćem roku zatražilo vještačenje te potom, nakon zaprimanja nalaza, donijela rješenja.

Što se tiče drugih činjenica koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja Zavoda, poput financijskih izvještaja, revizori su naveli nepravilnosti u evidentiranju imovine, potraživanja i obveza.