Objavljeno! Turska tvrtka preuzima Uljanik brodogradnju 1856: Evo za koliko novca

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Uljanik brodogradnje 1856 turskom brodogradilištu Kuzey Star Shipyard potpisan je u srijedu, a vrijedan je nešto više od 12 milijuna eura i odnosi se na četiri poslovna udjela odnosno 97,13 posto temeljnog kapitala pulske kompanije.

Ugovor su u Ministarstvu gospodarstva potpisali ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju Milan Plećaš i predsjednik Uprave Kuzey Star Shipyard, Tuncay Imral.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se turski investitor obvezao nastaviti brodogradnju u Puli. Naveo je kako je Centar za restrukturiranje i prodaju prihvatio ponudu turskog brodogradilišta jer je bila najveća.

"Uz kupoprodajnu cijenu postavljen je i uvjet očuvanja brodograđevne djelatnosti na cijelom pomorskom dobru obuhvaćenom koncesijom", rekao je ministar, dodavši da je cijeli proces kupoprodaje bio transparentan, te da su se kupci obvezali zadržati brodogradnju, remont plovila i sve povezane djelatnosti.

Šušnjar smatra da će potpisivanjem ugovora započeti nova renesansa hrvatske brodogradnje, rekavši i da je privatizacijom 3. maja te danas Uljanika država dobila nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost i koji će očuvati radna mjesta.

Istaknuo je da se radi o novom zamahu ukupnom hrvatskom gospodarstvu koji će se, nada se, povećavati i razvijati iz godine u godinu.

"Došli smo do točke preokreta kada više nećemo spašavati brodogradilišta, kada će ta brodogradilišta pridonositi i ekonomiji i punjenju državnog proračuna", naglasio je Šušnjar.

Predsjednik Uprave Kuzey Star Shipyard, Tuncay Imral istaknuo je da ta tvrtka ulazi u kompaniju s tradicijom od 170 godina, a koju će, naveo je, i održati.

Rekao je da je Uljanik važan dio hrvatske pomorske baštine, dodavši da duboko poštuje inženjersko znanje djelatnika Uljanika, kao i stručnost rada.

Najavio je da će Uljanik vratiti među najmodernija, najkonkurentnija i najbolja brodogradilišta u Europi.

Viziju renesanse pulskog brodogradilišta turski investitor temelji na prijenosu tehnologije, dinamičnom kadru i upravljanju talentima, održivosti i zelenoj tranziciji, te snažnom rastu na globalnom tržištu.

"Posebnu pozornost posvetit ćemo i razvoju te realizaciji projekata nove generacije hibridnih i ekološki prihvatljivih brodova u Uljaniku", rekao je Imral, dodavši da je cilj omogućiti Uljaniku rad punim kapacitetom.