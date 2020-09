Obje su, i Rimac i Zadravec, svaka sa svoje strane zakona, pokazale kako funkcionira HDZ

Kninska kraljica, tako proizlazi iz Uskokovih transkripata, rješavala je sve, od igle do lokomotive. Od ispita do vjetroelektrane. Iako se čini da je u problemu samo ona...

<p>Kako ćete odgovoriti ako vam na državnom ispitu postave teška pitanja tipa: Kako su mogući sintetički sudovi a-priori? I što je Adorno prigovorio Frommu, a što je razlog konflikta Junga i Freuda? I tko ima rastresiti živčani sustav: muha ili gujavica. Te kako vagon skreće u zavoju, a nema diferencijal?</p><p>Odgovorit ćete jokerom samo zovi, a zvat ćete - Josipu Rimac! Kninska kraljica, tako proizlazi iz Uskokovih transkripata, rješavala je sve, od igle do lokomotive. Od ispita do vjetroelektrane. Iako se čini da je u problemu samo ona, Rimac je u minsko polje uvukla cijelu stranku, i to prije izbora, da bi je nakon izbora druga žena, gospođa Dijana Zadravec, umočila do daske.</p><p>Obje su, naime, na svoj način, svaka sa svoje strane zakona, pokazale kako funkcionira HDZ. Dijani Zadravec, koja je zvala Vilija Beroša zanimajući se za natječaj za ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, pri čemu se nekoliko puta pozvala na "Andreja", dok joj je Vili Beroš rekao kako je "stranka odabrala svoj put", što je dakako bio eufemizam pod koji je podvedena standardna praksa rješavanja natječaja u Hrvatskoj. Beroš je znao da se razgovor snima pa je zato upotrijebio ovako apstraktnu formulaciju koja može značiti sve i ništa. Transkripti razgovora Josipe Rimac, koji su deblji od Tolstojeva "Rata i mira" ili Krležinih "Zastava", sadrže pak cijelo etnografsko blago tajne hrvatske politike - od rečenica tipa "kad vjetar duva, tebi se džepovi pune" do "napit ću vam se krvi ako...".</p><p>Namještanje natječaja, ispita, pogodovanje, iskorištavanje utjecaja, dogovorna ekonomija u kojoj je uništen svaki trag utakmice, sve je to hrvatska tradicijska baština - način na koji rade Rimac, Kuščević, a sad se bjelodano pokazalo, i Gabrijela Žalac - predstavlja više normu nego izuzetak. Te se prakse ne smatraju protuzakonitima - kriminalom se u nas smatraju jedino oružana pljačka, razbojstvo, ono što se ostvaruje uz pomoć nasilja. Prijestupi "bijelih ovratnika" su politika, i to politika koja se obično vodi u ime naroda.</p><p>U redove članova HDZ-a, koji sa strepnjom očekuju koja će nova imena osvanuti u optužnicama u procesima u kojima je glavna junakinja posrnula kninska kraljica, zato se uvukla panika. Neće to naravno pokazivati javno niti će o tome rado govoriti na zagrebačkoj špici, ali će među sobom, znajući da je riječ o stranačkom kolegi u kojeg imaju povjerenja, ipak priznati da je i njih Josipa Rimac zvala da joj pomognu nešto "riješiti". I, zapravo, nakon razgovara s velikim brojem HDZ-ovaca s kojima je Express razgovarao tijekom ova dva ljetna mjeseca stječe se dojam da će malo tko o Rimac reći nešto ružno, uvredljivo, ali će zato dobar broj njih zaključiti da se "s njom sve moglo dogovoriti" ili "radila je mnogima usluge", da bi na kraju ostalo u zraku pitanje: "Gdje su sad svi ti kojima je radila usluge, ustupke, sređivala projekte, ispite...?".</p>