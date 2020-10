Zastrašujući portret Muzeja za umjetnost i obrt: Šuta i prašina

Šuta, prašina, građevinski radnici, to je trenutna slika naših ustanova. A kako teče obnova, kako će financirati i kad će građani moći uživati u umjetnosti, sve to čitajte u specijalnim u Expressu

<p>Muzej za umjetnost i obrt (MUO) nakon potresa je samo djelomično u funkciji. Vrlo brzo smo se reorganizirali, iz oštećenih zona evakuirali predmete i djelatnike prebacili u sigurne prostore. Već smo početkom rujna otvorili izložbu Svjetlana Junakovića. Bilo nam je važno da nakon svih šokova koje smo proživjeli pokrenemo rad u normalnom pravcu, naravno - koliko god je to moguće. Stalni postav Muzeja je zatvoren i ostat će tako vjerojatno nekoliko godina, dok se ne obnovi cijela zgrada, rekao nam je to ravnatelj muzeja Miroslav Gašparović.</p><p>Naime, Muzej za umjetnosti obrt u razornom potresu koji je pogodio Zagreb i okolicu o ožujku pretrpio je teška oštećenja na građevini, ali i na građi koja se čuva u ovom najvećem i najstarijemu muzeju lijepih i primijenjenih umjetnosti u Hrvatskoj.</p><p>Najvećim dijelom stradali su drugi i treći kat muzeja, restauratorske radionice specijalizirane za metal, keramiku i staklo, tekstil, slikarstvo i polikromnu skulpturu, urušen je dio krovišta te su oštećeni predmeti u dijelu stalnog postava na drugom i trećem katu.</p><p>Zgrada Muzeja za umjetnost i obrt jedna je od najljepših historicističkih palača sagrađena davne 1888. godine, a cjelokupni fundus ovog muzeja ima neprocjenjivu vrijednost. U njemu se čuva više od 100.000 predmeta lijepih i primijenjenih umjetnosti od 13. stoljeća do danas.</p><p>- MUO je u relativno dobrom stanju iako ga treba u potpunosti obnoviti jer je potres učinio svoje. Zgrada je stara 133 godine. Ogromne rupe koje smo imali na krovovima na vrijeme smo zatvorili, izbacili stotine tona šute koja je pala na drugom katu zgrade, učvrstili strukturalno oštećene dijelove i pokrenuli se u pravcu priprema izrade projekta cjelovite i temeljite obnove objekta. Kao što se vidi iz prethodnog, možemo za sada biti zadovoljni. Sad se spremamo urediti dimnjake i centralno grijanje, tako da možemo prezimiti i tijekom zime nastaviti raditi na pripremama obnove. To je vrlo kompleksan posao koji zahtijeva vrlo ozbiljne i promišljene pripreme. Vjerujem da će obnova muzeja trajati nekoliko godina. Prvo i osnovno je sigurnost i zaštita ljudi, djelatnika i, naravno, posjetitelja muzeja, kako od potresa tako i od bolesti Covid-19. Uveli smo vrlo stroge mjere kretanja po zgradi. Postoje zone u koje se ne smije ulaziti osim s mojom posebnom dozvolom i nakon poduzetih svih mjera opreza, a i obvezno je nošenje maski, pranje ruku i dezinficiranje provodimo vrlo rigorozno, i to još prije nego je to postalo obvezno drugdje - rekao je Gašparović i dodao kako je teško odrediti koliko će sve to koštati.</p><p>- Cjelokupna kvalitetna obnova koštat će od 15 do 20 milijuna eura. Direktne štete, znači krpanje i ostavljanje objekta u ovakvom stanju, otprilike bi bile milijun eura. To je zapravo ono što nužno moramo napraviti da bi zgrada koliko-toliko mogla funkcionirati do obnove. Naravno, ovo su samo aproksimacije. Prve cifre će se vidjeti kad se krene u posao - kaže ravnatelj i naglašava kako je najvažnije da je muzejska građa sačuvana.</p><p>- Tu smo imali mnogo sreće. Oštećeno je samo dvjestotinjak predmeta, a potpuno uništeno tek desetak. Restauracija oštećenih predmeta procijenjena je na oko pola milijuna eura - rekao je Gašparović te pojasnio imaju li u planu neka događanja.</p><p>- Nadamo se da će ubrzo biti riješeno pitanje vanjskog muzejskog depoa, što bi nam omogućilo i početak fizičkih priprema za obnovu, evakuaciju određenih zona u muzeju itd. Vjerojatno će se zaista na veliko proslaviti otvorenje novog Muzeja za umjetnost i obrt, ali do tada će proći još mnogo godina, ako se taj posao želi napraviti kako spada, a vjerujem da će to biti tako. Sad za 12. studenog pripremamo otvorenje izložbe ‘Protreseni MUO’, posvećene 140. godišnjici Muzeja i zagrebačkog potresa.</p><p><em><strong>*Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 23. listopada</strong></em></p>