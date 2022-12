'Obnova na Baniji neće još 5-10 godina. Izravno je odgovorna Vlada Andreja Plenkovića...'

Bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić komentirao je dugotrajan proces obnove na Baniji i u Zagrebu, kazavši da je istu trebalo podijeliti na tri segmenta.

- Prvi je onaj koji se tiče državne imovine i javnih ustanova, gdje je država financijer, određuje tko će graditi i gdje država sve skupa organizira, tu nemama nikakvog opravdanja jer ne postoje neriješeni imovovinsko-pravni odnosi, sredstava je više nego odovoljno, radi se isključivo o organizaciji koju administracija Andreja Plenkovića nije kadra provesti do kraja. Drugi segment su višestambeni objekti, gdje je više vlasnika i gdje je zbog nedorečenih zakonskih rješenja ta tzv. konstrukcijska obnova zapela. Da biste proveli obnovu jednog objekta s 10-ak suvlasnika trebate suglasost svih, tu je trebalo potražiti nova rješenja da se može provesti konstrukcijska obnova koja je zapela u prvom koraku. I treće su individualni stambeni projekti. Obiteljske kuće koje su u ujednom dijelu isto posljedeca nereda u zemljišnim knjigama, neriješenih imovinskog-pravnih odnosa. U ruralnim dijelovima imate niz nekretnina koje imaju nesređeno vlasništvo. Imate vlasnike koji su umrli, žive izvan Hrvatske, nisu zainteresirani… Država nema kome dati građevinsku dozvolu - ispričao je Fižulić za N1.

Navodi kako se trebala pokrenuti izgradnja cijelih zamjenskih naselja jer nije moguće obnoviti kuću koja ima nekoliko vlasnika, bilo umrlih, bilo da žive u inozemstvu. To se trebalo presijeći odlukama, objašnjava i dodaje kako u Hrvatskoj kronično nedostaje i adekvatnih građevinskih radnika koji bi mogli izvršiti složenije projekte poput ovog.

'Obnove još neće biti za pet, deset godina'

- Prvi put u tri desetljeća susrećemo se da novac nije izlika da nešto napravimo. Sredstva su osigurana, ali nismo ih kadri potrošiti. Činjenica je da ovim tempom neće u cijelosti se iskoristiti novac, ali teško je reći koliko. Druga činjenica od koje se ne može pobjeći je da je izravno odgovorna Vlada i administracija Andreja Plenkovića – obnova je trebala biti već završena ili za godinu dana. Ovako neće biti za pet ili deset godina. Razlozi su svi oni koje sam naveo, plus još jedan – to nije projek jednog ministarstva, taj krug je vezan. To je projekt cijele Vlade koji uključuje reformu cijelog niza aspekata života i rada u ovoj zemlji - ustvrdio je Fižulić za spomenutu televiziju.

