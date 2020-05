'Obnova Zagreba bi nas koštala isto kao 25 Peljeških mostova'

Premijer Andrej Plenković se na sjednici osvrnuo i na to da je Vlada donijela važne mjere za prevladavanje posljedica potresa u Zagrebu.

- Sredstva su osigurana za najam stanova onim građanima kojima je to potrebno. Zakon o obnovi je u javnoj raspravi - dodao je.

Ponovio je Vladine mjere za potres i da će građanima svakome dati po 20.000 kn zbog potresa.

- Ministarstvo je objavilo poziv za zamjenski stan. Sredstva su osigurana, a ukoliko su sada one prve oznake za stanove bile drugačije, svatko ima pravo tražiti dodatnu procjenu. Želimo da svi naši sugrađani dostojanstveno žive - napomenuo je.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Plenković je kazao da su predstavnici Građevinskog fakulteta dali procjenu da kada bi se sve što je oštećeno potresom obnavljalo do one razine koja je po tehničkim propisima danas maksimalna aseizmička razina tada bi ukupna obnova koštala 13 milijardi eura.

- Po tim standardima bi nas obnova Zagreba koštala kao da idemo graditi 25 Peljeških mostova. Čisto da imamo na umu koliki je to posao, koliko će to koštati i trajati. Mi ćemo doći do onih rješenja koji su primjereni - rekao je Plenković.

